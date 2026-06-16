Babalara 100 milyarlık hediye

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Babalar Günü'nün perakende sektörü açısından önemli bir hareketlilik oluşturduğunu belirterek, "Markalarımızın hazırladığı kampanyalar, taksit ve ödeme kolaylıkları ile geniş ürün seçenekleri, tüketicilere bütçelerine uygun alternatifler sunuyor. Tüketiciler, bu dönemlerde ihtiyaca ve ilgi alanlarına uygun, aynı zamanda kalıcı değer taşıyan ürünlere yöneliyor. Giyim, ayakkabı, saat, parfüm, teknoloji ürünleri, spor ekipmanları ve kişisel bakım kategorileri en fazla ilgi gören ürün grupları arasında yer alıyor" dedi. Son dönemde hediye tercihlerinde anlam ve fayda unsurlarının öne çıktığını gördüklerini belirten Öncel, "Tüketici özel günlerde artık yalnızca ürün değil, deneyim ve duygu satın alıyor. Babalarının günlük yaşamını kolaylaştıran, kullanım değeri yüksek ve uzun ömürlü hediyeler tercih ediliyor" diye konuştu.