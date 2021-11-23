BAE’den Türkiye’ye yatırım atağı: Potansiyele inanıyoruz, yatırımlara devam edeceğiz

DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, Türk ihracatçıları için hazırlık aşamasında oldukları yeni projelere de değindi. Adams, Türk şirketleri için ticaret merkezi kurmak istediklerini belirterek, "Orada zaten birçok Türk firması var. Bunu daha da büyütmek ve bir yapıya oturtmak istiyoruz" dedi.