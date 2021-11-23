BAE’den Türkiye’ye yatırım atağı: Potansiyele inanıyoruz, yatırımlara devam edeceğiz

İzmit Körfezi'ndeki Yarımca Limanı'nı işleten BAE merkezli şirket DP World, Türkiye'deki yatırımlarını lojistik sektörünün diğer alanlarına da yayma kararı aldı.
Orta Doğu'da düzenlenen EXPO 2021 Dubai'de Türkiye'deki yatırım planını anlatan şirket, potansiyelini ve coğrafi konumunun avantajını vurgulayarak Türkiye'deki yatırımlarına önümüzdeki dönemde devam edeceğini açıkladı.
"YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"
"Türkiye'ye inanıyoruz ve yatırımlara devam edeceğiz" mesajı veren şirket, bugüne kadar 50 milyon doları 2020'de olmak üzere 600 milyon dolar yatırım yaptı.
DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, Türk ihracatçıları için hazırlık aşamasında oldukları yeni projelere de değindi. Adams, Türk şirketleri için ticaret merkezi kurmak istediklerini belirterek, "Orada zaten birçok Türk firması var. Bunu daha da büyütmek ve bir yapıya oturtmak istiyoruz" dedi.
BAE VELİAHT PRENSİ TÜRKİYE'YE GELİYOR
Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmi 2019 yılında 7.9 milyar dolarken, bu rakam 8.4 milyara yükseldi. İkili ticaretin karşılıkla yatırımlarla ivme kazanması bekleniyor.
BAE Veliaht Prensi Muhammed Zayed El Nahyan'ın, yarın Türkiye'ye geliyor. Nahyan ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde yatırımların gündeme gelmesi bekleniyor.
BAE'den Türkiye'ye yatırım atağı | Video