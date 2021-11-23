BAE'den Türkiye'ye yatırım atağı | Video

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın, yarın Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesinde ikili ticareti ivmelendirecek önemli bir haber geldi. Dünya çapınca ticaret zinciri tedariğinin önde gelen sağlayıcılarından biri olan BAE merkezli şirket DP World, Türkiye’deki yatırımlarına önümüzdeki dönemde devam etme taahhüdünde bulundu.