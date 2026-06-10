Bakan Bayraktar açıkladı: Gürcistan ile 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Yerebatan Sarnıcı'nda Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ev sahipliğinde düzenlenen Gürcistan Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayraktar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Gürcistan'ın güçlü bir dostluk, karşılıklı güven, iyi komşuluk ve bölgesel barışa yönelik ortak bir vizyon üzerine inşa edilmiş eşsiz bir ortaklığı paylaştığını ifade etti.

Türkiye ve Gürcistan arasındaki işbirliğinin ticaret ve ekonomiden enerji, sağlık, turizm, ulaştırma, eğitim, savunma sanayisi ve kültürel ilişkilere kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadığını kaydeden Bayraktar, "Ortaklığımızın bu çok boyutlu doğası, yeni alanlar ve sektörlerle her geçen gün daha da güçlenmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 2025 boyunca Türkiye ile Gürcistan arasında 100'den fazla üst düzey ziyaret gerçekleştiğini anımsatarak, bu olumlu ivmenin 2026'ya da taşındığını belirtti.