Bakan Bayraktar açıkladı: Hidrolik santrallerden elektrik üretiminde rekor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, söz konusu ayda toplam elektrik üretimi 28,14 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti ve nisanda elektrik üretiminin yüzde 41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu.

Hidrolikteki bu üretim artışı, yenilenebilir enerjide elektrik üretim rekorunu da tazeledi.

Geçen ay hidroelektrik santrallerinden toplam 11,66 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi 19,85 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de 23,35 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.