Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin enerjide kurulu gücü 40 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5'ine karşılık gelen 77 bin 114 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu.

Ocak sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde güneşin payı 25 bin 827 megavat ile yüzde 20,9'a çıkarken rüzgarın payı da 14 bin 862 megavata yükseldi ve yüzde 12,1'lik payını korudu. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise ocakta yüzde 33 pay ile 40 bin 689 megavata yükselmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini anımsatarak, "Ülkemizde son 23 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgarda neredeyse sıfır olan kurulu gücümüzü bugün 40 bin megavatın üzerine çıkardık. Böylece, rüzgar ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.