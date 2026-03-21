Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü 25 bin megavatı aştı

Bayraktar, Türkiye'nin çok ciddi bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"YEKA yarışmalarıyla, öz tüketim için kapasite tahsisleriyle bu potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirerek önemli bir seviyeye taşıdık. 2025 yılını yenilenebilir enerjide rekorla kapattık. 2026 yılı da yenilenebilirde yeni bir rekor yılı olacak. 2035'te güneş ve rüzgarda '120 bin megavat kurulu güç' hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Yenilenebilir enerji alanında yatırımların giderek arttığına işaret eden Bayraktar, 120 bin megavat hedefi doğrultusunda 2035'e kadar yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçmesinin planlandığını aktardı.