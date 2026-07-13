Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin LNG gücüne yeni yatırım: Marmaraereğlisi Terminali’nde depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemilerle sıvı olarak gelen doğal gazın depolanması, ihtiyaç durumunda yeniden gazlaştırılması veya sıvı halini koruyarak kara tankerleriyle sevk edilmesi, enerji arz güvenliğine esneklik kazandırırken kaynak çeşitliliği de sağlıyor.

Tekirdağ'da bulunan Marmaraereğlisi LNG Terminali, günlük 37 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesi ile özellikle doğal gaz tüketiminin yoğun olduğu kış aylarında stratejik bir rol üstleniyor. Terminal, küresel LNG filosunda yer alan konvansiyonel gemilerin yanı sıra Q-Flex ve Q-Max sınıfındaki yüksek kapasiteli gemileri de kabul ediyor.