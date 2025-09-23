Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Türk heyeti, genel kurul çalışmalarının yanı sıra muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplantılarda eşlik eden Bakan Bayraktar, enerji ve madencilik başlıklarında temaslarda bulunuyor.

Bayraktar, Türk-Amerikan İş Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında yer aldı.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda da hazır bulunan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın dört bir yanında adaletin, barışın ve hakkın savunucusu olmaya devam edeceğini güçlü bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

Bayraktar, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zulme karşı adaletin, umutsuzluklara karşı barışın, çıkar hesaplarına karşı insanlığın sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

ŞEFFAF VE ÖNGÖRÜLEBİLİR ENERJİ PİYASASI HEDEFİ

Bakan Bayraktar, Dünya Bankasının Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Anna Bjerde ile görüşmesinde, Türkiye'nin enerji dönüşüm süreci ve bu alandaki yatırım ihtiyaçlarının ele alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenebilir enerji, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, nükleer, doğal gaz ve kritik mineraller konularında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Küresel enerji piyasanın önde gelen enerji şirketleriyle de temaslarda bulunan Bayraktar, enerji şirketi Hartree'nin üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, "Bu ayın başında Milano'da imzaladığımız LNG tedarik anlaşmasının ardından, mevcut işbirliğimizi değerlendirdik. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak daha uzun vadeli yeni iş birliği imkanlarını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

İki hafta önce İtalya'da gerçekleştirilen Gastech 2025 etkinliği kapsamında BOTAŞ ile Hartree arasında 600 milyon metreküplük orta vadeli bir LNG anlaşması imzalanmıştı.

Chevron Eurasia Başkanı Derek Magness ile de bir araya gelen Bayraktar, LNG ticareti ile hidrokarbon arama ve üretimi başta olmak üzere, Türkiye'de ve farklı coğrafyalarda olası iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini kaydetti.