Giriş Tarihi: 24.11.2025 14:28 Son Güncelleme: 24.11.2025 15:01

AA Ekonomi
Bakan Bayraktar duyurdu: Dünya Bankası ile 6 milyar dolarlık finansman paketi için anlaştık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Dünya Bankası ile ilk etapta 6 milyar dolarlık finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Sayın Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık. Söz konusu finansman, rüzgâr ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak. Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gaz gibi konularda iş birliği fırsatlarını da değerlendirdik."

