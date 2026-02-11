Bakan Bayraktar duyurdu: Toprak altında 10 bin ton altınımız var

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE OYUN DEĞİŞTİRİCİ HAMLE

Sadece altın değil, stratejik madenler konusunda da Türkiye'nin atağa kalktığını belirten Bakan Bayraktar, Eskişehir Beylikova'daki Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasına dikkat çekti. Dünyanın Çin'den sonraki en büyük ikinci rezervine sahip olduklarını belirten Bayraktar, "Burada kurduğumuz pilot tesisin ardından, kapasiteyi yıllık 570 bin tona çıkaracak dev bir endüstriyel tesisin temellerini bu yıl atıyoruz. Amacımız saflaştırma oranını yüzde 99'un üzerine çıkararak, savunma sanayinden teknolojiye kadar her alanda bu kritik elementleri yüksek katma değerle ihraç etmek." açıklamasında bulundu.