Bakan Bayraktar Fransa'da açıkladı: "Türkiye enerjide en güçlü aktörlerden biri olacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen "Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Enerjide Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık" başlıklı Küresel Enerji Diyaloğu Genel Oturumu'nda Türkiye'nin enerji vizyonunu paylaştıklarını açıkladı.
Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Bayraktar, küresel enerji dönüşümü sürecinde güçlü enerji altyapısı, artan enerji talebi ve teknolojiye erişimin belirleyici unsurlar olarak öne çıktığını ifade etti.
Bayraktar paylaşımında, "Küresel enerji dönüşümü sürecinde güçlü enerji altyapısı, artan enerji talebi ve teknolojiye erişimin ön plana çıktığını ifade ettik. Bu görünümde ülkemizin enerji çeşitliliği stratejisinde ana unsurları vurguladık. Hiçbir kaynağı dışlamadan, kaynak çeşitliliğini artıran bir anlayışla ve arz güvenliğini merkeze alan politikalarımızla bu sürecin en güçlü aktörlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.
ENERJİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ARZ GÜVENLİĞİ VURGUSU
Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikasında temel yaklaşımın kaynak çeşitliliğini artırmak ve arz güvenliğini merkezde tutmak olduğunu belirterek, tüm paydaşlarla birlikte daha güvenli ve güçlü bir enerji geleceği inşa etmeye devam edeceklerini kaydetti.
Açıklamasında, "Tüm paydaşlarımızla birlikte, daha güvenli ve güçlü bir enerji geleceği inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
İSPANYA İLE YENİLENEBİLİR VE MADENCİLİK İŞ BİRLİĞİ
IEA Bakanlar Toplantısı marjında ikili temaslarda da bulunan Bayraktar, İspanya Üçüncü Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sara Aagesen Muñoz ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bayraktar, "İki ülke de yenilenebilir enerjide yüksek hedeflere sahip ve şebekelerini hızla dönüştürüyor. Bu çerçevede hem ülkelerimizin enerji stratejilerini hem de madencilik ve elektrik üretimi alanlarında iş birliği imkânlarını değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.
İRLANDA İLE OFFSHORE RÜZGâR VE ENTERKONNEKSİYON GÜNDEMİ
Bayraktar, daha sonra İrlanda İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O'Brien ile görüştü. Görüşmede özellikle offshore rüzgâr projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve enterkonneksiyon altyapıları ele alındı.
Bayraktar, "Görüşmemizde offshore rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji, enterkonneksiyon altyapı alanları ve yapılabilecek ortak iş birliklerine dair değerlendirmelerde bulunduk. Ülkemizin COP31 Başkanlığı ile İrlanda'nın aynı dönemde üstleneceği AB Dönem Başkanlığı'nın, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda küresel çapta çok önemli bir iş birliği zemini sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.