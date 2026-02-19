Bakan Bayraktar Fransa'da açıkladı: "Türkiye enerjide en güçlü aktörlerden biri olacak”

ENERJİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ARZ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikasında temel yaklaşımın kaynak çeşitliliğini artırmak ve arz güvenliğini merkezde tutmak olduğunu belirterek, tüm paydaşlarla birlikte daha güvenli ve güçlü bir enerji geleceği inşa etmeye devam edeceklerini kaydetti.

