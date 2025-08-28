Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.08.2025 15:45 Son Güncelleme: 28.08.2025 15:47

Bakan Bayraktar, Gineli bakanlarla bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gine Enerji Bakanı Namory Camara, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mourana Soumah ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gine Enerji Bakanı Namory Camara, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mourana Soumah ve beraberindeki heyeti bakanlıkta misafir ettiklerini bildirdi.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ikili ilişkilerini geliştirmek amacıyla özellikle madencilik ve elektrik alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirterek, şu ifadeyi kullandı:

"Türkiye'nin tecrübelerini Gine'nin potansiyeliyle buluşturarak ortak projeler geliştirmeye, kardeşliğimizi stratejik ortaklığa dönüştürmeye kararlıyız."

