Bakan Bayraktar: Kapsamlı yol haritası üzerinde mutabık kaldık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin daveti üzerine Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. 11 yıl aranın ardından Etiyopya'ya gelen Başkan Erdoğan, ilk olarak Adva Zafer Anıtı'na çelenk koydu. Ulusal Saray'da düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Daha sonra Başkan Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Ali refakatinde anlaşmaların imza törenine geçildi.

ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ

Bu kapsamda, Başkan Erdoğan'ın heyetinde yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa 'Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza attı. Buna göre; iki ülke elektrik, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında ortak projeler geliştirecek. Hidroelektrik santrali ekipmanlarının ve elektrik türbinlerinin üretimi ve kurulumuna yönelik iş birliği yapacak.

Başta elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörleri olmak üzere kamu kurumlarının ve özel şirketlerinin enerji altyapı projelerine yönelik yatırımlar desteklenecek. İlgili kurumlar arasında bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanacak.