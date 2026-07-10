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Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:32 Son Güncelleme: 10.07.2026 15:34

Bakan Bayraktar: KKTC'nin enerji arz güvenliği önceliğimiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, KKTC'nin enerji arz güvenliğini Türkiye'nin enerji güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirterek, Teknecik Elektrik Santrali'ne teknik, altyapısal ve kurumsal desteğin devam edeceğini açıkladı.

AA Ekonomi
Bakan Bayraktar: KKTC’nin enerji arz güvenliği önceliğimiz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte KIB-TEK'e bağlı Teknecik Elektrik Santrali'ni ziyaret ederek tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİN OMURGASINI OLUŞTURUYOR"

Sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşım yapan Bayraktar, Teknecik Elektrik Santrali'nin KKTC'nin enerji arz güvenliğinde kritik bir role sahip olduğunu vurguladı.

Bayraktar, "KKTC'nin enerji arz güvenliğinin omurgasını oluşturan bu stratejik tesiste mevcut üretim kapasitesi, bakım ve modernizasyon çalışmaları ile enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

"KKTC'NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ BİZİM DE GÜVENLİĞİMİZ"

Türkiye'nin KKTC'ye enerji alanındaki desteğinin süreceğini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye olarak KKTC'nin enerji arz güvenliğini kendi enerji güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

"DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Teknecik Elektrik Santrali'nin ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edeceğini belirten Bayraktar, "Bu anlayışla Teknecik Elektrik Santrali'nin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik, altyapısal ve kurumsal desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ALPARSLAN BAYRAKTAR #KKTC

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Bakan Bayraktar: KKTC'nin enerji arz güvenliği önceliğimiz
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