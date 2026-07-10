Bakan Bayraktar: KKTC’nin enerji arz güvenliği önceliğimiz

"KKTC'NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ BİZİM DE GÜVENLİĞİMİZ"

Türkiye'nin KKTC'ye enerji alanındaki desteğinin süreceğini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye olarak KKTC'nin enerji arz güvenliğini kendi enerji güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

"DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Teknecik Elektrik Santrali'nin ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edeceğini belirten Bayraktar, "Bu anlayışla Teknecik Elektrik Santrali'nin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik, altyapısal ve kurumsal desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör