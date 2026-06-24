Bakan Bayraktar, Londra’da Sıfır Atık Vakfı Bilgilendirme Toplantısına katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İngiltere temaslarımız kapsamında Londra Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertaş, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samed Agırbaş ve Londra'daki STK temsilcilerimizle Büyükelçiliğimiz ev sahipliğinde düzenlenen Sıfır Atık Vakfı Bilgilendirme Toplantısı'nda bir araya geldik" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere temaslarımız kapsamında Londra Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertaş, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samed Agırbaş ve Londra'daki STK temsilcilerimizle Büyükelçiliğimiz ev sahipliğinde düzenlenen Sıfır Atık Vakfı Bilgilendirme Toplantısı'nda bir araya geldik.

Toplantıda; Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde dünya markası haline gelen Sıfır Atık vizyonumuzu ve stratejilerimizi paylaşırken; çevre, iklim ve Sıfır Atık'ın ayrılmaz bir parçası olan enerji verimliliği konularındaki ortak çalışma alanlarımızı ve iş birliklerini ele aldık. Küresel krizler çağında enerji arz güvenliğini sağlamanın ve dışa bağımlılığı bitirmenin kritik olduğuna inanıyor; nükleer enerjiden yenilenebilir kaynaklara, yerli üretim hamlelerimizden karbon nötr ekonomi hedefimize kadar Türkiye'yi daha güçlü bir altyapıyla donatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör