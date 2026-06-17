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Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:37

Bakan Bayraktar, Romanya’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Demokratlar Birliği Romanya Bölge Başkanı Naci Kanbay ile görüştü.

DHA
Bakan Bayraktar, Romanya’da
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Demokratlar Birliği Romanya Bölge Başkanı Naci Kanbay ve heyeti ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Romanya temaslarımız kapsamında, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Romanya Bölge Başkanı Sayın Naci Kanbay ve heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde güçlü bir şekilde temsil edilmesine öncülük eden ve diasporamızın gür sesi olan UID teşkilatımızın kıymetli yöneticilerine özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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Bakan Bayraktar, Romanya’da
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