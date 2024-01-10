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Giriş Tarihi: 10.1.2024 13:11 Son Güncelleme: 10.1.2024 13:12

Bakan Bayraktar: Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 7 Ocak'ta rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştığını ifade etti.

AA
Bakan Bayraktar: Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından rüzgarda elektrik üretim oranına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 7 Ocak 2024'te rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştık."

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 7 Ocak Pazar günü 218 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28 oldu. Türkiye'de tüm kaynaklardan üretilen elektrik ise 778,5 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor ise 3 Nisan'da 203 bin 69 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

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Bakan Bayraktar: Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı
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