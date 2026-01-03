Bakan Bayraktar: Somali’de yapılacak sondajdan ümitvarız

'8 MİLYON HANE YERLİ GAZ KULLANACAK'

Karadeniz'de devreye alınacak olan Osman Gazi yüzer üretim platformunun günde 9-10 milyon metreküp gaz üreterek karaya göndereceğini aktaran Bakan Bayraktar, böylece üretimin de 2 katına çıkacağını, 8 milyon hanenin yerli gazı kullanabileceğini söyledi.

'YENİ ÜRETİM PLATFORMU 2028'DE GELECEK'

Bakan Bayraktar, Osman Gazi'den 2 kat daha büyük kapasitesi bulunan, günlük 20-25 milyon metreküp günlük üretim yapan yeni yüzer üretim platformunun da 2028'de Türkiye'ye geleceğini belirterek, "2028 Mart-Nisan gibi burada olmasını hedefliyoruz" dedi.

Yeni yüzer üretim platformunun ismiyle ilgili de konuşan Bakan Bayraktar, "O gün ismi ne olur bilmiyorum ama benim gönlümden geçeni söyleyeyim, aynı görevi ifa edecekleri için 'Orhan Gazi' belki olabilir" ifadesini kaydetti.

İki yüzer üretim platformunun 2028 kışına girerken hazır olacağını belirten Bakan Bayraktar, "16-17 milyon hanenin doğal gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz. Hedef budur" diye konuştu.

'NTE'LER İÇİN 59 BİN TEST GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Nadir toprak elementleriyle (NTE) ilgili çalışmaları da anlatan Bakan Bayraktar, Eskişehir Beylikova'da 125 bin metre sondaj ve 59 bin test gerçekleştirildiğini belirtti. Bayraktar, Diyarbakır'daki kaya petrolü aramalarına ilişkin ise "2026, yatay sondaj ve bu ankonvansiyonel üretim yöntemini test edeceğimiz bir yıl olacak. Oradan alacağımız olumlu bir haber, bizi hakikaten çok farklı bir noktaya götürebilir. 2026'nın olaylarından birisi o olabilir" dedi.