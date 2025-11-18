Bakan Bayraktar: "TPAO 4 milyar dolarlık ilk sukuk ihracına hazırlanıyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enerjide tam bağımsız Türkiye" idealiyle başlattığı atılım dönemi sayesinde Türkiye enerji satrancında kilit ülke konumuna yükseldi.

Göktepe-3 kuyusunda keşfedilen 75 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı ile Karadeniz'de toplam doğal gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaştı. Gabar, geçen yıl bu günlerde 57 bin varil olan günlük üretimini yüzde 42 artırarak 81 bin varile yükseltti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirilen milli enerji projeleri için yeni bir adım daha atılıyor.

TPAO YIL BİTMEDEN SUKUK İHRACI YAPACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 4 milyar dolara kadar sukuk ihracına hazırlandığını söyledi.

ABD merkezli ekonomi dergisi Bloomberg'e konuşan Bakan Bayraktar, "Takvim yetişirse yıl başından önce tamamlamayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı. Roadshowlar kapsamında bu ay içerisinde 3 merkezde 22 toplantı yapıldığını ve 15 trilyon dolar büyüklüğe sahip yatırımcılarla bir araya gelindiğini dile getiren Bayraktar, "Bu toplantılarda TPAO'nun finansal görünümü, Sakarya ve Gabar projeleri ile planlanan sukuk yapısına ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler sunuldu. Bu çalışmalar sonucunda yatırımcı ilgisi, ihraç için planlanan takvimi destekleyici nitelikte olumlu bir geri bildirim oluşturdu" değerlendirmesini yaptı.

KARADENİZ GAZI VE GABAR İÇİN FİNANSMAN OLACAK

TPAO böylelikle petrol ve gaz üretimini genişletme çabaları kapsamında atacağı bu adım ile ilk sukuk ihracını gerçekleştirmiş olacak.

Sukuk ihraçlarının tutarının 4 milyar dolar olması ve 5 yıllığına yapılması öngörülüyor. Bloomberg'e göre sukuk ihracı Karadeniz gazi ve Gabar için finansman olarak kullanılacak.

2028 HEDEFİ 45 MİLYON METREKÜP

Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'in ana sahası olan Sakarya'daki gaz üretimini mevcut 9,5 milyon metreküpten 2028 yılında 45 milyon metreküpe çıkarmayı planladığını söyledi.

Gabar'daki petrol üretimi, 2024'te 57 bin varilden bu yıl 81 bin varile yükseldi. Adıyaman ve Diyarbakır başta olmak üzere yürütülen sondaj çalışmalarının ardından bölgede 62 milyon varillik yeni rezerv keşfi yapıldı. 2026 yılında 282'si karada, 18'i denizde olmak üzere toplam 300 sondaj yapılması planlanıyor.