Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji vizyonunu Belçikalı şirketlere anlattı: İş birliği mesajı öne çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, Prevot ve beraberindeki heyetle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ile Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde de yer aldı.

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, görüşmede Avrupa'nın enerji arz güvenliği, küresel kırılmaların enerji dönüşüm sürecinde ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar ve Türkiye ile Belçika arasında geliştirilebilecek iş birliği başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Ardından Belçika'nın önde gelen şirketlerinin temsilcilerini Bakanlıkta kabul ederek Türkiye'nin enerji vizyonunu kendileriyle paylaştıklarını kaydeden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerji sepetimizi yenilenebilir kaynaklardan doğal gaza, nükleer enerjiden yerli hidrokarbon üretimine kadar her alanda varlık gösteren çok boyutlu bir anlayışla şekillendirdiğimizi aktardık. Arz güvenliğini güçlendiren, teknoloji odaklı ve uzun vadeli değer üreten ortaklıklara açık bir anlayışla enerji alanındaki uluslararası iş birliklerini daha ileri bir zeminde geliştirmeyi esas alıyoruz. İki ülke arasında karşılıklı diyaloğun önümüzdeki dönemde daha somut iş birliği başlıklarıyla derinleşmesini önemsiyoruz."

