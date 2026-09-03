Bakan Bayraktar, Uluslararası Finans Kurumu temsilcileriyle görüştü

"BELİRLEDİĞİMİZ HEDEFLERİ PAYLAŞTIK"

Enerji sektöründeki atılımları ve belirlenen hedefleri ele aldıklarına işaret eden Bayraktar, "Görüşmemizde, Türkiye'nin enerji sektöründe gerçekleştirdiği atılımları, enerji dönüşümü vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yatırımları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerjide belirlediğimiz hedefleri paylaştık. İletim ve dağıtım altyapısından YEKA projelerine, kritik minerallerden özel sektör yatırımlarına uzanan geniş bir alanda mevcut projelerin hızlandırılması ve yeni projeler için sağlanabilecek finansman imkanları üzerinde durduk." ifadelerini kullandı.