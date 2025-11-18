Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 16:07

Bakan Bayraktar'dan Dünya Bankası ile enerji görüşmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Cumhuriyeti Ülke Direktörü Humberto Lopez ve heyetiyle görüştü. Bakan Bayraktar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Enerji altyapımızı güçlendirmek ve enerjide tam bağımsızlık hedeflerimize ulaşmak adına, uluslararası kuruluşlarla geliştirdiğimiz bu güçlü diyaloğu kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Sayın Humberto Lopez ve heyetini bakanlığımızda kabul ettik. Enerji dönüşümümüzü hızlandıracak iletim hattı yatırımları, yenilenebilir enerji ve verimlilik uygulamalarının yanı sıra nükleer enerji ve doğal gaz alanlarındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Enerji altyapımızı güçlendirmek ve enerjide tam bağımsızlık hedeflerimize ulaşmak adına, uluslararası kuruluşlarla geliştirdiğimiz bu güçlü diyaloğu kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

