Bakan Bayraktar’dan enerji verimliliği vurgusu: 2030’a kadar 20 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz

TÜKETİMDEKİ ANİ ARTIŞLA BİRLİKTE "ELEKTRİK ÇAĞINA" GİRİLDİ

Bayraktar, tüketimdeki ani artışla birlikte "elektrik çağına" girildiğini, geçen yıl küresel enerji talebinin yüzde 1,3 büyüdüğünü anlattı.

Elektrik talebinin ise bu hızın iki katından daha fazla artış gösterdiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu devasa artış, elektrikli araçlar, veri merkezleri, artan soğutma talebi ve modern ekonomilerimizin hızlı elektrifikasyonu tarafından tetiklenmektedir. Enerji güvenliği ve iklim eyleminin el ele ilerlemesi gereken günümüzün çetin gerçekleriyle daha uyumlu, daha dirençli ve daha kapsayıcı yeni bir piyasa tasarımına ihtiyaç vardır. Biz bu dönüşümü bir fırsat olarak görüyoruz. Bundan hareketle, 2035 için net bir vizyon ortaya koyduk. Henüz iki hafta önce, COP31 Dönem Başkanlığı çatısı altında önemli bir dönüm noktasını, 2035'e kadar küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefini duyurduk. Bu iddialı hedef yalın bir gerçeği yansıtıyor. Geleceğin enerji sistemi giderek daha fazla elektrik odaklı, dijitalleşmiş ve merkeziyetsiz bir yapıda olacaktır."

Bayraktar, bugün yenilenebilir kaynakların, Türkiye'nin kurulu gücünün neredeyse üçte ikisini oluşturduğunu ifade etti.

2035'e kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma planı bulunduğunu anımsatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Yenilenebilir enerjideki bu devasa artışı desteklemek amacıyla, yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyacak ve çığır açacak 40 gigavatlık bir HVDC (Yüksek Gerilim Doğru Akım) iletim koridoru aracılığıyla ulusal elektrik şebekemizi de modernize ediyoruz. Bu yeni koşullar, daha akıllı şebekeler, daha fazla dijitalleşmiş sistemler, daha büyük depolama kapasitesi, daha güçlü iletim ve dağıtım ağları ile esneklik ve dirence yönelik çok daha yüksek oranda yatırım gerektirmektedir."