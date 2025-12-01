Bakan Bayraktar’dan Seven Vega’ya ziyaret: Hedef 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayabilmek

Derin deniz projeleri için özel tasarlanan, gelişmiş makaralı döşeme sistemi bulunan Seven Vega gemisi Sarayburnu Limanı'ndan denize açılacak. 43 metre uzunluğundaki gemi 3 bin metreye kadar su derinliklerinde kurulum yapabilecek gemi, Faz 2 kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu gerçekleştirecek. Kurulacak boru hattı; Faz 2 kuyularından gelecek olan gazı, Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne ulaştıracak. Ayrıştırılan doğal gazı ise karaya taşıyıp iletecek. Yılın başında tamamlanacak boru hattı 2026 yılı ortası itibariyle sahaya sabitlenecek olan Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne bağlanacak. Bu bağlantıyla günlük 10 milyon metreküp üretim gerçekleştirilecek. Böylece sahadaki toplam üretim kapasitesi günlük 20 milyon metreküpü bulacak.
'4 MİLYON HANENİN DOĞAL GAZ İHTİYACINI KENDİ GAZIMIZLA KARŞILAYABİLİR HALE GELDİK'
Sakarya Gaz Sahası'nda Faz-2 çalışmalarına katılmak üzere Sarayburnu'ndan açılacak olan Seven Vega gemisini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gemide yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Bugün Sakarya Gaz Sahası'ndaki projemizin ikinci fazı için önemli bir gün, önemli bir aşama. Malumunuz biz birinci fazı tamamladık ve bugün itibariyle yaklaşık 9,5 milyon metreküp bir üretimle Türkiye'deki 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılayabilir hale geldik. Kısa bir zaman önce, birkaç ay önce 29 Mayıs'ta biliyorsunuz Osman Gazi platformumuzu deniz yüzeyinde üretim yapacak olan tesisimizi Karadeniz'e uğurladık. O şimdi Filyos'ta hazırlıklarına devam ediyor. İkinci faz kapsamında şimdi özellikle bu içinde bulunduğumuz Seven Vega gemisiyle beraber biz deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kuyularımızın işlemleri aşağı yukarı bitmiş durumda. Şimdi kuyularımızı birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osman Gazi gemisine oradaki üretim borularını bağlayacak. Bu gemiyi Karadeniz'e gönderiyoruz. Yaklaşık 40 günlük bir çalışmadan sonra bu çalışmalar hazır hale gelecek ve Osman Gazi gemimiz inşallah 2026 yılının Haziran-Temmuz aylarında hazır olduğunda denizdeki lokasyonuna gidecek. Ve bu bağlantılar yapılmak suretiyle ikinci fazı da tamamlamış ve üretime almış olacağız. Hedefimiz ikinci fazda birde olduğu gibi yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını 8 milyon haneye çıkarabilmek. Hedefimiz budur. İnşallah da 2028'de bunu 4 katına çıkaracak faz 3'ü tamamlayacağız. Dolayısıyla bu zaman zaman Karadeniz'de gaz çalışmalarımızda ne aşamadayız sorusuna bir cevap olması açısından önemli. Çünkü çok önemli orada aslında denizde deniz tabanında deniz yüzeyinde işlemler yapılıyor. Bunların bir örneği bu gemi dünya ölçeğinde çok önemli kabiliyetlere sahip olan, teknik kabiliyete, teknolojiye sahip olan bir gemi. Ve buradaki bizim ihtiyaç duyduğumuz boruların döşenmesi hem kuyuların birbiriyle bağlantısı ve daha sonra da ifade ettiğim gibi Osman Gazi deniz yüzeyindeki platformumuza bağlantısı için kullanacağımız bir faaliyet olacak" dedi.
'KARADENİZ'DE 2026 YILINDA KEŞİF AMAÇLI 6 YENİ SONDAJ PLANLIYORUZ'
Bakan Bayraktar, " Burada deniz tabanında dört tane işlem yapacağız. Bunlar kuyuların birbiriyle bağlantılı yaklaşık dört kilometrelik bir bağlantı olacak. Bu boruların yüzeye çıkarılması da dahil. Malumunuz bizim çalışma yaptığımız derinlik yaklaşık 2 bin 100 metre. Deniz derinliği o kadar. Dolayısıyla bunu da ilave ettiğinizde bu borulama işlemi yapılacak. Yaklaşık 19 kilometrelik bizim umbilical'lar dediğimiz bağlantılar, ana manifold'la bağlantılar olmak üzere 20 inçten mag ünitesinin bağlantısı dediğimiz ünitelerle oldukça önemli bir çalışmayı burası yapmış olacak. Biraz önce beraber gezdik malumunuz. Bütün borular geminin üzerinde şu anda. Onlar sarılmış vaziyette ve inşallah bu deniz tabanına bu boru döşeme işini gerçekleştirmiş olacağız. Sondaj gemilerimiz malumunuz dört tane. Karadeniz'de şu anda çalışan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerimiz. Şimdi onlara bir tane şu anda Mersin taş ucunda beşinci gemimiz zaten gelmişti. Şimdi Karadeniz'de görev yapacak 6'ncı gemimiz veya 2'nci yeni sondaj gemimiz diyelim 7'nci nesil o sondaj gemimizde inşallah çarşamba günü Mersin'de olacak. Yaklaşık 1-2 aylık bir operasyona ihtiyaç var ondan sonra da inşallah Karadeniz'de görevine başlayacak. Mevcut üretimimizi artırmanın yanında Karadeniz'de 2026 yılında 6 tane yeni sondaj planlıyoruz keşif amaçlı. Özellikle Doğu Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'de prospekt olarak ümit var olduğumuz lokasyonlarda bu yeni sondajları yapacak yeni gemimizle beraber. Burada arkadaşlardan aldığım bilgi 128 kişi şu anda aktif olarak çalışıyor. Ve inşallah Ocak ayının sonuna kalmadan Karadeniz'de ikinci fazla ilgili yapması gereken çalışmaları tamamlamış olacak" ifadelerini kullandı.
YARIN YOLA ÇIKACAK
Sakarya Gaz Sahasına gitmeden önce son hazırlıkları Sarayburnu Limanı'nda yapılan Seven Vega gemisinin yarın limandan ayrılacağı öğrenildi. Bakan Bayraktar'ın ziyaret ettiği gemi, havadan görüntülendi.