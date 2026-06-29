Bakan Bolat açıkladı: 2025’te esnafa 12,2 milyar TL’lik destek!

ANKARA SAVUNMA SANAYİSİ, SAĞLIK VE EĞİTİMİN DE MERKEZİ

Bolat, Ankara'nın savunma sanayisinde bir dünya markası haline geldiğini belirterek, TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi gurur kaynağı kurumlar ve onlara iş yapan binlerce alt yüklenici firmanın başkentte bir kümelenme modeli oluşturduğunu anlattı.

Savunma sanayisinin Türkiye'nin ihracatında önemli sektör olduğunu vurgulayan Bolat, ülkenin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracat payının yüzde 44'e yükselmesinde Ankara'daki teknoloji ordusunun payının büyük olduğunu söyledi.

Bolat, Ankara'nın sağlık turizminin ve eğitimin de merkezi olduğunu, Ankara Lojistik Üssü'nün Türkiye'nin bir numaralı lojistik merkezi olarak örnek gösterildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"25 sene önce sadece bir memur şehri olarak lanse edilen Ankara'da bugün modern ve örnek sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleri, teknoparklar var. Türkiye'nin sağlık turizminin kalbi Ankara. 2025 yılında Ankaralı esnaflarımıza 12 milyar 227 milyon liralık finansman sağladık. 2003'ten bu yana Ankaralı 277 bin esnafımız 51,5 milyar liralık destekten faydalandı. Ayrıca Ankara'daki firmalarımıza mal ihracatı için 2,2 milyar lira, hizmet ihracatı için ise 665 milyon lira devlet yardımı ödemesi gerçekleştirdik."

Bolat, iç ticarette istikrarı sağlamak amacıyla bugüne kadar 80'e yakın sektörel düzenleme yaptıkları bilgisini vererek, ikinci el otomobil ve emlak piyasasında hayata geçirilen düzenlemelerle piyasa bozucu faaliyetlerin önüne geçtiklerini, sosyal medya üzerinden yapılan yanıltıcı ilanlarla mücadeleyi de kararlılıkla sürdüreceklerini, yakında ticari reklam konusunda yönetmelik çıkaracaklarını kaydetti.