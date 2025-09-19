Bakan Bolat açıkladı: Esnafa 674 milyar lira destek sağlandı

"2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı-Türkiye Kooperatifler Buluşması", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat burada yaptığı konuşmasında "(2025-2029 Dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı) Bu vizyon belgesiyle kooperatifçiliğe olan güveni ve destekleri artırma, daha verimli, sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi bir ekosistem meydana getirme konusunda önemli hedeflerimiz var. Böylece kooperatiflerin de Türkiye'mizin kalkınmasına, halkımızın refah ve alım gücünün artmasına ve rekabetçi, adil ve makul fiyatların olduğu piyasaların oluşmasına önemli katkıları olacaktır. AK Parti hükümetleri döneminde 2002'den bu yana esnafımıza 674 milyar lira destek sağlanmıştır. 5 milyona yakın kullandırma yapılmıştır. Bu rakamlar artmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

11 BİNDEN FAZLASI TİCARET BAKANLIĞI'NIN SORUMLULUĞUNDA

Etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Bolat, kooperatiflerin, insanları ortak bir paydada birleştirerek yerel kalkınmayı amaçladığını ve faaliyet gösterdiği çevrenin refahına büyük katkı sağladığını kaydederek, üreticiden tüketiciye aracısız ulaşılabilen kooperatifler sayesinde maliyetlerin azaldığını, alım gücünün yükseldiğini ve tasarruf sağlandığını söyledi.

Bu açıdan kooperatiflerin sayısının artırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'de toplam 50 bin 78 kooperatif bulunduğunu, bunların üye sayısının 4 milyon 662 bine ulaştığını, kooperatiflerin 11 bin 818'inin Ticaret Bakanlığının sorumluluk alanında faaliyet gösterdiğini anlattı.

Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının görev alanında 26 bin 152, Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluk alanında ise 12 bin 108 kooperatif bulunduğunu kaydederek, bu kooperatiflerin tarımdan sanayiye, ulaşımdan enerjiye, el sanatlarından eğitime ve kadın girişimlerine kadar 40'a yakın türde faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Türkiye'nin yeni hedeflerine ulaşmasında kooperatiflerin önemli bir aktör olduğunu ve bu sürece büyük katkı verdiğini vurgulayan Bolat, 2025'in BM tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan ettiğini anımsattı.

"KOOPERATİFLER REKABETÇİ VE ADİL FİYATLARIN OLDUĞU PİYASALAR İÇİN KATKI SAĞLAYACAK"

Ticaret Bakanı Bolat, kooperatif konusunda hayata geçirdikleri bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinden bahsederek, hayata geçirdikleri düzenlemeleri anlattı.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile birlikte 2025-2029 Dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planını hazırladıklarını dile getiren Bolat, söz konusu raporun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını bildirdi.

Bolat, bu yıl ekim ayında Uluslararası Kooperatifçilik Hukuku Sempozyumu düzenleyeceklerini kaydederek, ilki 2012'de yayınlanan ve 2016'ya kadar dönemi kapsayan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın başarıyla tamamlandığını anımsattı.

Daha sonra araya salgın ve deprem gibi felaketler girdikten sonra ikinci Türkiye Kooperatifçilik Strateji ve Eylem Planı'nın bir yıl süren çalışmalar sonucunda hazırlandığını aktaran Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün inşallah bu eylem planı açıklayacak olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyacağı bu vizyon belgesiyle kooperatifçiliğe olan güveni ve destekleri artırma, daha verimli, sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi bir ekosistem meydana getirme konusunda önemli hedeflerimiz var. Böylece kooperatiflerin de Türkiye'mizin kalkınmasına, halkımızın refah ve alım gücünün artmasına ve rekabetçi, adil ve makul fiyatların olduğu piyasaların oluşmasına önemli katkıları olacaktır."

"772 KOOPERATİFİMİZİN 826 PROJESİNE HİBE DESTEĞİ SAĞLADIK"

Bakan Ömer Bolat, kooperatiflerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirdikleri KOOP-DES Programına değinerek, bugüne kadar 772 kooperatifin 826 projesine hibe desteği sağladıklarını söyledi.

Kooperatiflere verdikleri destekleri bu yılın başında 2-2,5 kat artırdıklarını hatırlatan Bolat, "Böylece kooperatifler güçleniyor, yerel üretim değer kazanıyor. Ülkemiz kooperatifçiliğinde çok önemli yeri olan ve köklü geçmişleriyle iftihar ettiğimiz tarım satış kooperatifleri birlikleri de hem iç pazarda üreticilerin alın terinin değerini bulması hem de dış pazarlarda ihracatımıza katkı anlamda çok önemli katkıları olduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bolat, kooperatifçilik alanında artık ihracat boyutuna geçtiklerini kaydederek, "2019'da ihracat yapan kooperatif sayısı sadece 2 bin 12'ydi ama bu rakam hızla artmakta ve geçen yıl 96,5 milyon dolarlık ihracata ulaştılar. Bu yıl ağustos sonu itibarıyla kooperatiflerimiz ihracatta 68 milyon dolarlık ihracatı aştılar." açıklamasında bulundu.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE ESNAFIMIZA 674 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLANMIŞTIR"

Ticaret Bakanı Bolat, 2002'de 402 olan esnaf, sanatkar ve kefalet kooperatifleri sayısının 1000'i aştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar, esnafımızın finansman ihtiyaçlarında çok büyük destek sağlamaktadır. 1951'den 2002'ye göre olan dönemde yaklaşık 51 yılda tüm esnafımıza 152 milyon lira finansman desteği sağlanmışken ve bunun kredi maliyetinin yüzde 20'si sübvanse edilirken AK Parti hükümetleri döneminde 2002'den bu yana esnafımıza 674 milyar lira destek sağlanmıştır. 5 milyona yakın kullandırma yapılmıştır. Bu rakamlar artmaya devam edecektir."

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Mart'ta İstanbul'da yapılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda esnafa sağlanan desteklerin artırıldığına yönelik açıklama yaptığını anımsatarak, o günden bu yana esnafın bu destekleri almaya devam ettiğini söyledi.

Kooperatiflerin dayanışma ruhunun temsilcisi olduğunu, insanı merkeze aldığını ve ekonomik kalkınmaya büyük destek sağladığını vurgulayan Bolat, "Biz de güçlü ekonomi yolunun yerel kalkınmadan geçmekte olduğuna inanan bir iktidarın mensuplarıyız. Bu çerçevede birlikte yönetme, kazanma ilkelerini temel alan kooperatifçilik kültürünün yaygınlaştırılması ve ekonomik hayattaki rollerini güçlendirmesi adına hem hükümetimiz hem Ticaret Bakanlığı olarak var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.