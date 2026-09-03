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Giriş Tarihi: 3.09.2026 11:51

Bakan Bolat açıkladı: İhracat ağustos ayında rekor kırdı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret rakamlarına işaret ederek "Ağustos ayı aylık ihracat rekoru, 23,5 milyar dolar. Ağustos ayındaki yüzde 8,1’lik artış bu yılın 3’üncü en yüksek aylık artış oranı gerçekleşti" dedi.

Bakan Bolat açıkladı: İhracat ağustos ayında rekor kırdı!
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre ihracat, bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1 artış göstererek 23,5 milyar dolara ulaştı. Böylece hem ağustos ayında hem de ocak-ağustos döneminde ihracat rekoru kırıldı.

Yıllıklandırılmış ihracat da Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak yeni bir rekora imza attı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ağustos ayı aylık ihracat rekoru, 23,5 milyar dolar. Ağustos ayındaki yüzde 8,1'lik artış bu yılın 3'üncü en yüksek aylık artış oranı gerçekleşti."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ÖMER BOLAT #TİCARET BAKANLIĞI #İHRACAT #DIŞ TİCARET

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Bakan Bolat açıkladı: İhracat ağustos ayında rekor kırdı!
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