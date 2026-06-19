Bakan Bolat açıkladı: İhracatta hedef 278 milyar dolar!

Ereğli'de de bu ayın sonundan itibaren 100 milyon liraya yakın bir esnaf kredisi kullanılabileceğine değinen Bolat, şunları kaydetti:

"Konya'mız ve diğer şehirlerimiz için de zaten bir paket hazırlanıyor. Ay sonunda onlar açıklanacak. Biliyorsunuz KGF kredileriyle TOBB'un nefes kredisi başladı. 100 milyar liralık bir destekleme kredisi bu. Oldukça iyi şartlarda yüzde 30'lar civarında maliyetle 3 milyon liraya kadar kredi hacmi var. İşletme kredisi anlamında. Biz ihracat reeskont kredileri olarak da ciddi bir katkı yapıyoruz. Türkiye 273,5 milyar dolar yıllık ihracat yapan bir ülke konumuna geldi. Bu ay Allah nasip ederse geçen yılın üzerine 4,5 milyar dolar civarında bir ilave ihracat gelirimiz olacak. Mal ihracatında yıllık 278 milyar dolara ulaştığımızı inşallah göreceğiz."

Yaklaşık 22 bin ihracatçıya yüzde 20 maliyetle ihracat reeskont kredisi kullandırıldığını anlatan Bolat, geçen yıl 54 milyar dolar olan rakamda bu yılki hedefin 59-60 milyar dolar olduğunu söyledi.

Tekstil, giyim, konfeksiyon, mobilya, deri, saraciye, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde işçi başına 3 bin 500 lira istihdamı koruma yardımı yapıldığını aktaran Bolat, bu yıl ölçek ayrımına bakmadan büyük ölçekli işletmelerin de bundan faydalanacağını ifade etti.