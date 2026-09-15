Bakan Bolat açıkladı: Kadın kooperatiflerine destek büyüyor! Sayıları 1342’ye ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kadın Kooperatiflerini Destekleme ve Koordinasyon Merkezi Projesi (KooPro) programının kapanışında yaptığı konuşmada, projenin amacına ulaştığını ve hedefini başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'nın (KOOP-DES) doğru yolda ve olumlu şekilde ilerlediğini aktaran Bolat, "Son derece verimli bir işbirliği oldu. Bu noktada başarılı örneklerin sayısını daha da artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, yoğun bir gündem içinde olunduğuna işaret ederek, "Bugün ise gündemimizin odak noktasında kadın kooperatiflerimiz yer alıyor. Türkiye'de kooperatifler üç farklı bakanlığın uhdesinde faaliyet göstermektedir. Ticaret Bakanlığımızın görev alanında 34 farklı türde yaklaşık 12 bin kooperatif bulunmaktadır ve bu kooperatiflerin 1 milyon 900 bin ortağı mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Temel amaçlarının kooperatifçilik konusunda farkındalık, bilinirlik, tanıtım ve geliştirme çalışmalarını güçlü bir koordinasyonla yürütmek olduğunu kaydeden Bolat, bu doğrultuda Anadolu'nun ve Trakya'nın pek çok noktasında eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme programları ile çalıştayların düzenlendiğini aktardı.

Bolat, Kooperatifler Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle çoğunluğunu kadınların ve dezavantajlı bireylerin oluşturduğu kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine dair birtakım yükümlülükleri kaldırdıklarını hatırlatarak, tescil, ilana tabi işlemler, kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidat gibi kooperatiflere yük oluşturan ödemelere muafiyet sağladıklarını kaydetti.