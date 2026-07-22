Bakan Bolat açıkladı: Suriye ile ticaret hedefi 10 milyar dolar!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı Nsosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Suriye ile köklü tarihi ve kültürel bağlarımızı, her geçen gün güçlenen ticari ve ekonomik iş birlikleriyle pekiştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, bugün Ankara'da Ticaret Bakanlığı'mızda, Suriye Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgeleri ve Yatırım Forumu marjında, Suriye Gümrükler ve Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Sayın Kuteybe Bedevi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.



Ülkelerimiz arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 3,7 milyar dolar ile tarihi bir zirveye ulaşmıştır. Sayın Bedevi ile yaptığımız değerlendirmelerde, ortak gayretlerimizle bu hacmi Sayın Cumhurbaşkanlarımızın çizdiği hedef doğrultusunda en kısa sürede 10 milyar dolar hedefine taşımaktaki kararlılığımızı vurguladık.



Gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi, Ortak Gümrük Komitesi süreçlerinin hızlandırılması ve gümrük kapılarımızda iş birliğinin güçlendirilmesi hususundaki beklentilerimizi paylaştık.



Gaziantep ve Halep başta olmak üzere tüm sınır hatlarımızdaki ticari potansiyeli tam kapasiteyle harekete geçirmeyi hedefliyoruz.



Bölgemizde huzur, istikrar ve toplumsal refahın en güçlü temeli olan ekonomik entegrasyonu güçlendirmek adına Suriye tarafıyla yakın temas ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör