Bakan Bolat açıkladı: Tam 182,6 milyon TL’lik idari yaptırım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında kırtasiye sektörüne yönelik gerçekleştirilen denetimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bolat, öğrenciler ile velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasa düzenini tesis etmek amacıyla denetimlerin ülke genelinde yoğunlaştırıldığını bildirdi.

Bolat, ağustos ayı boyunca ve eylül ayının ilk 10 gününü kapsayan dönemde fiyat etiketi ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında toplam 33 bin 182 firmanın denetlendiğini, 5 milyon 952 bin ürünün incelendiğini ve toplam 182 milyon 559 bin TL idari yaptırım uygulandığını belirtti.

'HİÇBİR MEVZUAT İHLALİNE MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ'

Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı dönemde kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluk açısından titizlikle denetlendiğini kaydeden Bakan Bolat, "Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermiyoruz" dedi.

Denetimlerin yalnızca yeni eğitim öğretim yılının başlangıç dönemiyle sınırlı tutulmadığını ifade eden Bakan Bolat, kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin yıl boyunca sürdürüleceğini, öğrenciler ile velilerin güvenli ürünlere ulaşmasının ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunmasının sağlanacağını bildirdi.

Bakan Bolat, piyasa düzeninin korunması, tüketici haklarının güvence altına alınması ve haksız ticari uygulamalarla etkin mücadele edilmesi amacıyla sahadaki denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör