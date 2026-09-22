Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-ABD ticaretinde 100 milyar dolarlık hedef

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bolat, karşılıklı yatırımların yanı sıra teknoloji ortaklıkları, girişimcilik ve yüksek katma değerli üretim iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN ABD YATIRIMLARI 14,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ABD ziyareti çerçevesinde New Jersey'de TABA-AmCham tarafından düzenlenen "Business Awards" programına katıldığını belirtti.

Bolat, programa Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte katıldığını, ABD'de faaliyet gösteren Türk iş dünyasının temsilcileri ve Amerikan iş dünyasından isimlerle bir araya geldiklerini ifade etti.

ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilere özel önem verdiklerini belirten Bolat, ABD'nin Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracat ve dördüncü ithalat pazarı konumunda olduğunu bildirdi.

Bolat, "2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan Türkiye-ABD ticaret hacmi, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde de 28,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak önümüzde çok daha büyük bir potansiyel bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için ticaret hacmimizi artırmanın yanı sıra karşılıklı yatırımları, teknoloji ortaklıklarını, girişimciliği ve yüksek katma değerli üretim iş birliklerini de güçlendirmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

ABD SERMAYELİ 2 BİNDEN FAZLA ŞİRKET TÜRKİYE'DE

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerde karşılıklı yatırımların da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bolat, "Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gücünü yalnızca ticaret rakamları değil, karşılıklı yatırımlar da ortaya koyuyor. Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımları 14,9 milyar dolara ulaşırken, ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 16,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. ABD sermayeli 2.300'den fazla şirketin Türkiye'de faaliyet göstermesi de iki ülke ekonomisinin birbirine giderek daha fazla entegre olduğunu gösteriyor" dedi.

Bolat, ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketlerinin teknoloji, finans, gıda, hizmetler ve imalat başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösterdiğini belirtti.

"TÜRK İŞ DÜNYASININ ABD PAZARINDAKİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Türk şirketlerinin ABD pazarındaki varlığının güçlendirilmesini ve yeni ortaklıkların kurulmasını önemli bir fırsat olarak değerlendiren Bolat, iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde daha fazla iş yapmasının da hedefler arasında olduğunu ifade etti.

Bolat, program kapsamında Türk girişimcilerin ABD pazarındaki deneyimlerini, karşılaştıkları imkanları ve çözüm bekleyen konuları dinlediklerini aktardı.

Türkiye'nin üretim altyapısı, ihracat yapısı, yatırım imkanları ve küresel tedarik zincirlerindeki konumunun da iş dünyasının temsilcileriyle değerlendirildiğini belirten Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz; mevcut ekonomik ilişkilerimizi daha yüksek ticaret hacmi, daha fazla yatırım, daha güçlü teknoloji ortaklıkları ve daha geniş iş birlikleriyle ileriye taşımaktır. Dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren Türk iş insanlarımızın yanında olmaya ve Türk şirketlerimizin küresel pazarlardaki varlığını güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin karşılıklı fayda, ortak yatırım ve ortak kazanımlar temelinde daha ileri bir seviyeye taşınması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör