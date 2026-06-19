Bakan Bolat açıkladı: Türkiye ve Almanya JETCO toplantısında ekonomik iş birliğini derinleştirme mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile Türkiye-Almanya JETCO 6. Dönem Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi. Görüşmenin oldukça verimli geçtiği belirtildi.
Toplantıda iki ülke arasında ticaret, yatırım, sanayi iş birliği, enerji dönüşümü, yeşil ve dijital dönüşüm ile ulaştırma ve bağlantısallık gibi alanlarda mevcut ve potansiyel iş birliği fırsatları değerlendirildi. Ayrıca üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi konusu da gündeme alındı.
Görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ekonomik entegrasyonun Avrupa'nın rekabet gücü ve küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığı açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı. Taraflar, ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda ortak görüş bildirdi.
Toplantıda ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve Avrupa sanayi politikaları ele alındı. "Made in EU" yaklaşımı kapsamında Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerine katkısının daha görünür hale getirilmesi gerektiği de ifade edildi.
Almanya'nın 52 milyar doları aşan ticaret hacmiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğu hatırlatılırken, karşılıklı yatırımların ve üretim ağlarının iki ülke ilişkilerini geleneksel ticaretin ötesine taşıdığı vurgulandı.