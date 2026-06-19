Bakan Bolat açıkladı: Türkiye ve Almanya JETCO toplantısında ekonomik iş birliğini derinleştirme mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile Türkiye-Almanya JETCO 6. Dönem Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi. Görüşmenin oldukça verimli geçtiği belirtildi.

Toplantıda iki ülke arasında ticaret, yatırım, sanayi iş birliği, enerji dönüşümü, yeşil ve dijital dönüşüm ile ulaştırma ve bağlantısallık gibi alanlarda mevcut ve potansiyel iş birliği fırsatları değerlendirildi. Ayrıca üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi konusu da gündeme alındı.