Bakan Bolat açıkladı: Türkiye’de e-ticaret hacmi 2025’te yüzde 52,2 arttı! 4,57 trilyon liraya ulaştı

Dünya e-ticaretinin yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden 50 küresel pazaryeri, İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nde (IGEXX 2026) bir araya geldi. 3 gün sürecek zirvenin açılışına Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı. Zirvede, küresel e-ticaret sektöründeki gelişmeler, e-ihracatın Türkiye ekonomisi açısından önemi ve Türk firmalarının uluslararası pazarlara erişiminin artırılması ele alındı. Zirvede ayrıca dünyanın önde gelen e-ticaret platformları ile Türk ihracatçıları arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Küresel pazaryerlerinin temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin e-ihracattaki hedefleri ve küresel ticarette yaşanan dönüşüm değerlendirildi.

'TAM 6 YILDIR TÜRKİYE POZİTİF BÜYÜME ORANLARI KAYDEDİYOR'

Zirve'de Konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye büyümeye devam ediyor emin adımlarla, istikrarlı bir şekilde. Türkiye istihdam noktasında başarılı bir performans gösteriyor ve son 39 aydır işsizlik oranı tek haneli seviyede, Temmuz ayı itibarıyla yüzde 8,1'de. Yine ekonomik büyümede son 24 çeyrek yani tam 6 yıldır Türkiye pozitif büyüme oranları kaydediyor ve 2026 yılı ilk yarısını yüzde 2,5'luk büyümeyle kapatıp 1.7 trilyon dolarlık bir ekonomik üretim gücüne, ekonomik büyüklüğe ulaştı. Enflasyonda da Haziran ayından bu yana gerileme süreci devam ediyor. Manşet enflasyon temel mallarda yüzde 16 civarındayken TÜFE'de yüzde 31,55 boyutlarına kadar geriledi" ifadelerini kullandı.

'İLK YARIYIL MAL İHRACATINDA 185 MİLYAR DOLARA ULAŞTIK'

Bakan Ömer Bolat, "Ülkemizde mal ihracatı anlamında Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında aylık rekorları kırdık. Ağustos ayında 23,5 milyar dolar yüzde 8,1'lik artışla, ilk yarıyıl mal ihracatında 185 milyar dolara ulaştık. Yine yıllıklandırılmış mal ihracatı Ağustos itibarıyla 280,3 milyar dolarla tarihi rekor seviyeye geldi. İhracatın bir önemli sütunu da e-ihracattır, elektronik ihracat. Bu anlamda da önemli gelişmelerimiz var ve Türkiye olarak dijital ticarete uyum noktasında ve küresel e-ticarette yerimizin güçlenmesi noktasında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Dünyada çok hızlı değişimler oluyor. Dijital dönüşüm, teknolojik dönüşüm, yeşil ekonomi dönüşümü hepsi dev adımlarla ilerliyor ve bu kapsamlı dönüşüm dünya ekonomisinde üretim çarklarını, ticaret çarklarını kökten değiştirmektedir ve tüketiciye ulaşma noktasında artık dijital alan en önemli ulaşım kanalı haline gelmektedir. 2020 yılı başında patlayan COVID-19 pandemisi bilişime ve e-ticarete dev hızlı adımlarla ilerleme fırsatı tanımıştır. Gerek dünya ortalaması gerekse Türkiye'nin milli gelir ortalaması olarak e-ticaretin payı 2019'da yüzde 4,5 iken bu rakamlar hızla yükselmiştir ve toplam dış ticaret içinde, toplam ticaret içinde e-ticaretin payı yüzde 4,5'lardan yüzde 20'ye kadar yükselmiş bulunmaktadır" dedi.

'KÜRESEL E-TİCARETİN TOPLAM PERAKENDE SATIŞLARDAKİ PAYI YÜZDE 20'

Bakan Bolat, "Yıllık büyüme oranı 2019-2025 arası 6 yılda yıllık yüzde 80'dir ve özellikle genel perakende sektörünün içinde de baktığımızda hızlı adımlarla yükselmektedir, yüzde 20'ler civarında. Dünyaya baktığımızda şunu görüyoruz: Bu 6 yılda, 2019-2025 arası dünya gayrisafi yurtiçi hasılası yüzde 33 büyürken genel perakende sektörü yüzde 28 büyüdü ve genel perakende sektörü 32 trilyon dolar, dünya üretim büyüklüğü de 118 trilyon dolara ulaştı. B2C denilen direkt iş yerinden müşteriye olan e-ticaret hacmi ise yüzde 91 büyüdü arkadaşlar ve 6,5 trilyon dolara ulaştı. Küresel e-ticaretin toplam perakende satışlardaki payı yüzde 20. Bu dünya ortalaması da böyle, Türkiye açısından da böyle. 2030'da bunun yüzde 22,8'e ulaşması ve 6,5 trilyon dolardan 8 trilyon 860 milyar dolara yükselmesi bekleniyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE 2025 YILINDA E-TİCARET HACMİ YÜZDE 52,2 ARTTI'

Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak gerek yurt içinde e-ticaret düzenlemeleri gerekse İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde e-ihracat düzenlemeleri ve teşvikleri anlamında iki birbiriyle farklı ama birbiriyle iş birliği yapan çalışma ekiplerimiz bulunmaktadır. Her yıl Mayıs ayının başında ülkemizde E-Ticaretin Görünümü Raporu'nu açıklıyoruz ve bu yıl da 2025 yılı Mayıs başında açıkladığımız verilere göre Türkiye'de 2025 yılında e-ticaret hacmi yüzde 52,2 arttı, 4 trilyon 570 milyar liraya ulaştı. Bunun dolar bazındaki karşılığı 2025 yılında yüzde 29 artış oranı ve 115,5 milyar dolardır. E-ticaretin genel ticaret içindeki payı az önce dediğim gibi yüzde 20'lere yakın, yüzde 19,3. Gayrisafi yurtiçi hasıla içinde e-ticaretin payı da yaklaşık yüzde 7'ye ulaşmıştır. Bu, e-ticaretin ekonomimiz açısından ne kadar stratejik önemi olduğunu göstermektedir. E-ticaretle iştigal eden satıcıların, firmaların sayısı da 650 bine ulaşmıştır 2025 yılı sonu itibarıyla" dedi.

Konuşmaların ardından e-ticaret alanında büyüme kazanan şirketlere plaket takdim edildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör