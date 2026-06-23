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Giriş Tarihi: 23.06.2026 13:25

Bakan Bolat açıkladı: Ukrayna ile ticaret hacmi 6,6 milyar dolara ulaştı! 10 milyar dolar hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 6,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine taşıma doğrultusunda Serbest Ticaret Anlaşmamızı en kısa sürede yürürlüğe koymanın önemini vurguladık" dedi.

AA Ekonomi
Bakan Bolat açıkladı: Ukrayna ile ticaret hacmi 6,6 milyar dolara ulaştı! 10 milyar dolar hedefliyoruz
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Kırımoğlu ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile görüşerek, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da geliştirme iradelerini teyit ettiklerini bildirdi.

Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kırımoğlu ve Celal ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Savaşın getirdiği zor koşullara ve küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 6,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Devlet başkanlarımızın belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine taşıma doğrultusunda Serbest Ticaret Anlaşmamızı en kısa sürede yürürlüğe koymanın önemini vurguladık. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da geliştirme irademizi teyit ederken Kırım Tatar soydaşlarımızın kültürel kimliklerinin, tarihi miraslarının ve toplumsal bağlarının korunmasına yönelik hassasiyetimizi de bir kez daha vurguladık. Karşılıklı anlayış ve işbirliği temelinde ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#UKRAYNA #TÜRKİYE #ÖMER BOLAT #TİCARET HACMİ

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