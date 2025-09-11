Bakan Bolat: Çabalarımız ekonomimizdeki dengelenme ve istikrarı güçlendirmektedir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bolat, "Başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamız olmak üzere, devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın finansman imkanlarının geliştirilmesi için çalışıyoruz. TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararında politika faizinin indirilmesi ile Reeskont Kredisi iskonto oranı yüzde 20,33'e gerilemiş, ihracatçı firmalara net maliyet yüzde 25,52'ye düşmüştür. Bu süreçte ihracatçılarımızın desteklenmesi, finansmana erişim imkanlarının genişletilmesi ve kolaylaştırılması hususlarına hassasiyetle eğiliyoruz" dedi.

Türk Eximbank'ın, 2024 yılında ihracatçılara sağladığı 48,7 milyar dolarlık destekle önemli bir güç kaynağı olduğunu vurgulayan Bolat, "2025 yılı için bu desteği 52 milyar dolara çıkarma hedefiyle, ihracatçılarımızı küresel ticarette daha rekabetçi kılmak adına kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Özellikle enflasyondaki düşüş, milli gelirdeki artış, dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki iyileşmeler, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımlarımız, döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettiğimiz çabalar, ekonomimizdeki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.