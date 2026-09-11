Bakan Bolat: Cari açık tarihsel ortalamaların altında seyrediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Bolat, 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,9 olduğunu, 2026'nın ikinci çeyreğinde ise yıllıklandırılmış bazda oranın yüzde 2,3 olarak gerçekleştiğini belirtti.

TEMMUZDA CARİ İŞLEMLER HESABI FAZLA VERDİ

Bolat, 2025 yılı temmuz ayında 1,8 milyar dolar olan cari işlemler fazlasının, 2026 yılı temmuz ayında 36 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Böylece yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 40,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Bolat, altın ve enerji hariç yıllıklandırılmış cari işlemler hesabında ise 27,8 milyar dolar fazla verildiğini ifade etti.

HİZMET İHRACATI 124,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye'nin hizmet ihracatındaki artışın sürdüğünü belirten Bolat, hizmet ihracatının 2026 yılı temmuz ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 124,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Yıllıklandırılmış bazda seyahat gelirleri 60,3 milyar dolar, taşımacılık gelirleri ise 43,7 milyar dolar oldu.

Bolat, 2026 yılı temmuz ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamının da bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarak 403,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

BOLAT: İHRACATI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında kalmaya devam ettiğine dikkat çeken Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın ihracatı desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bolat, "Küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmiş; 2025 yılında milli gelire oranı yüzde 1,9 olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı ikinci çeyreğinde ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,3 ile tarihsel ortalamanın altındaki performansın devam ettiği görülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak ihracat destekleri, ticaret diplomasisi, pazar ve ürün çeşitlendirmesi ile ihracatı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mal ve hizmet ihracatındaki kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve dış ticaret dengesinin cari işlemler dengesine sürdürülebilir katkı sağlaması temel önceliğimiz olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat' vizyonu kapsamında ülkemizi dünya ihracat liginde üst sıralara taşımak üzere gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör