Bakan Bolat: Dünya ihracatı %4,8 küçüldü, bizim ihracatımız arttı

"AKTİF ÇALIŞAN SAYIMIZ 11,5 MİLYON KİŞİ ARTARAK 32 MİLYON 800 BİNE ULAŞTI"

2002 yılında Türkiye'deki toplam istihdam sayısının 21 milyon 300 bin kişi olduğunu kaydeden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda aktif çalışan sayımız 11,5 milyon kişi artarak toplamda 32 milyon 800 bine ulaştı. Sadece 2024 yılında, son bir yılda 1 milyon 250 bin kişi yeni istihdam, iş imkanları buldu. İhracatımızda ve hizmetler ihracatımızda hem mal hem hizmetler ihracatımızda son 22 yılda 7,5 kata varan artış sağladık. Son bir yıl itibarıyla kasım-kasım arasında toplam ihracatımız 261 milyar 400 milyon dolara yükseldi. Geçen yılı 255,6 milyar dolar mal ihracatıyla kapatmıştık. Üstüne yaklaşık 6 milyar dolar ilave mal ihracatı sağlamış durumdayız. Cari açığın büyük olması demek yatırımlarımızı tasarruflarımızla yeterince karşılayamıyoruz anlamına geliyor. Deprem, savaşın getirdiği enerji fiyatlarındaki şok artışlar ve salgın döneminden sonraki büyük çıkışla beraber cari açığımız artmıştı, 55,6 milyar dolardı yıllıklandırılarak."

"2023 Mayıs ayında aradan 16 ay geçti ve eylül itibarıyla 46 milyar dolarlık iyileşme, yani cari açıkta azalış sağlandı." diyen Bolat, "Türkiye cari açığı azaltarak daha fazla ihracat, daha az ithalatla mal ve hizmetler ihracatıyla döviz kazanıyor. Geçen yıl biz 255,6 mal ihracatından 106'da hizmet ihracatından 361,5 milyar dolar döviz kazanmıştık ve cari açığımız 45,5 milyar dolardı. Bu yıl yaklaşık 374-375 milyar dolar döviz kazanmış olacağız ve cari açığımız da 10 milyar dolar veya altında kalacak. Bu bir kere para ve kur döviz piyasalarında istikrar demektir." değerlendirmesini yaptı.

Ticaret Bakanı Bolat, ihracattaki bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için katma değerli inovasyonlu marka değeri yüksek AR-GE ve bilgi ekonomisinin yoğun olduğu alanlarda ihracat yapılması gerektiğini belirtti.

Bolat, "Yüksek fiyatlı ihracat yapmak için yüksek katma değere sahip olmak lazım. Yüksek katma değerli ürün ihracatı yapabilmek için araştırma geliştirme, inovasyon, markalaşma ve bilgi ekonomisi katkılarının artırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatına oranının yüzde 40'a ulaştığını, hedefin bunu 2028'de yüzde 50'ye yükseltmek olduğunu dile getiren Bolat, "Pek çok bilişim firmamızın inovatif ve yenilikçi adımlarla dünya devleri arasında yer almaya başladıklarını görüyoruz. Bilişim sektöründeki ihracatımız 2023 yılında 4,3 milyar dolara ulaşmıştı. 2024 yılının ilk 9 ayında ise 3,3 milyar doları aştık. Bu yıl hedefimiz 5 milyar dolar rakamına ulaşmaktır." açıklamasında bulundu.

Bolat, bu sektörün büyüme oranı ve yıllar itibarıyla artan ihracatının dikkate alındığında gelecek yıllarda yazılım sektörünün, bilişim sektörünün, telekomünikasyon sektöründeki hızlı büyüme ve hızlı ihracat artışının devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.

2028 yılında 7 milyar doları aşacaklarını ifade eden Bolat, "Türkiye bugün kendi savaş uçağını, savaş gemisini üretebilen, inşa eden konumda. İnsansız hava taşıtları, hava taşıtlarının aksam ve parçalarını ve her türlü makine ürünlerini imal edebilen yüksek katma değerli teknoloji ürünü üretebilen bir ülke olmayı başardık." diye konuştu.

Özellikle savunma sanayisinin son yıllarda çok büyük bir ivme kaydettiğinin altını çizen Bolat, "Dünyada 11. sıradayız savunma üretiminde üretim hacmimiz 12 milyar dolar civarında ve ihracatımız geçen yıl 5,5 milyar dolardı. Bu yıl 11 ayda 5 milyar 750 milyon doları geçtik. Bu yılı 6,5 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatıyla inşallah kapatacağız. Hedefimiz 2028 yılına kadar savunma sanayi ihracatımızı yıllık 12 milyar doların üzerine taşımaktır." dedi.