Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-Suriye ticaret hacminde 10 milyar dolar hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk iş insanlarından oluşan heyet, yarın Suriye'yi ziyaret edecek.

Bakanlık koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenecek programda, iki ülke iş insanları yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. Bakan Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışına da katılacak ve fuar kapsamında kurulan stantları ziyaret edecek.

"ÖNCELİĞİMİZ TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ 'KAZAN-KAZAN' İLKESİYLE GELİŞTİRMEK"

Bolat, söz konusu fuarın, iki ülke ticari ilişkilerinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Suriye ile ticari ilişkileri "kazan-kazan" ilkesi doğrultusunda kalıcı ve sürdürülebilir zeminde geliştirmenin temel önceliklerden olduğunu belirten Bolat, "Bu güçlü zeminin ekonomik ilişkilerimize de yansıdığını müşahede ediyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 3,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise ticaret hacmimiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'nın üzerinde artarak 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu ivmeyi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geleceği açısından son derece kıymetli buluyoruz." dedi.

Bolat, fuarın Suriye'nin en köklü ve prestijli uluslararası ticaret organizasyonu olduğunu vurguladı.

Fuara geçen yıl 44 ülkeden 800'den fazla firma ve 2 milyonu aşkın ziyaretçinin katıldığı bilgisini veren Bolat, "Biz de geçtiğimiz yıl 33 katılımcıyla yer aldığımız fuara, bu yıl ülke olarak yine güçlü bir katılım sağlıyoruz. Açılışını bizzat gerçekleştireceğim programda, Türk ve Suriyeli iş insanlarını doğrudan bir araya getirecek ikili iş görüşmeleri ve yuvarlak masa toplantıları düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Bolat, fuarda Türkiye'nin 120 metrekarelik standının bulunacağını, burada yöresel ürünlerin tanıtımından tadım organizasyonlarına, halk oyunlarından diğer kültürel faaliyetlere kadar birçok etkinliğin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Fuarın karşılıklı iletişimi, güveni ve işbirliğini güçlendirmeye de katkı sunacağına işaret eden Bolat, "Türkiye olarak komşumuz Suriye ile ticaretin, yatırımların, kurumsal temasların ve insanlar arasındaki etkileşimin birbirini desteklediği kapsamlı ve sürdürülebilir bir ilişki zemininin oluşmasını önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bolat, programın Halep ayağına da özel önem verdiklerini, bu kapsamda Şeyh Neccar Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edeceklerini ve kentteki iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceklerini, böylece sahadaki üretim ve yatırım imkanlarını yerinde görüp somut işbirliği alanlarını doğrudan değerlendireceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye pazarının ihtiyaç duyduğu birçok sektörde önemli bir üretim ve tedarik kapasitesi sunduğuna dikkati çeken Bolat, "Bu kapsamda altyapı ve üstyapıdan inşaata, enerjiden lojistiğe, gıda ve tekstilden makineye, kimyadan sağlık hizmetleri ve teknolojiye kadar çok geniş bir alanda Türk ve Suriyeli şirketlerin birlikte değerlendirebileceği önemli fırsatlar görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolat, Suriye'deki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanması ve üretim kapasitesinin geliştirilmesinin, yeni ticaret ve yatırım imkanları ortaya çıkardığını söyledi.

Bu güçlü ivmeyi gelecek dönemde daha da ileri taşımak istediklerini aktaran Bolat, 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bolat, Türkiye'nin bu noktada coğrafi yakınlığı, güçlü ve çeşitlendirilmiş üretim altyapısı, lojistik imkanları ve özel sektörün bölge pazarlarındaki tecrübesiyle önemli avantajlara sahip olduğunu ifade etti.

"İKİ ÜLKENİN ÜÇÜNCÜ PAZARLARDA BİRLİKTE HAREKET EDEBİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Suriye'yi birlikte değer üretecekleri bir ortaklık alanı olarak değerlendirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bir Suriyeli şirketin Türkiye'den gerçekleştireceği tedarikin, Türk üreticisine yeni bir pazar açmasını, bir Türk firmasının Suriye'de yapacağı yatırımın Suriyeli bir firmaya yeni bir iş imkanı sağlamasını ve iki ülkenin şirketlerinin üçüncü pazarlarda birlikte hareket edebilmesini istiyoruz. Çünkü sürdürülebilir gerçek ekonomik işbirliğinin yalnızca mal alıp satmaktan değil, birlikte üretmekten, yatırım yapmaktan, teknoloji ve tecrübe paylaşmaktan ve birlikte yeni pazarlara açılmaktan geçtiğine inanıyoruz."

Bolat, iki ülke özel sektörleri arasındaki ilişkilerin daha kapsamlı bir yapıya kavuşması arzusunda olduklarını anlattı.

Anlaşmalar, ortaklıklar ve projeler açısından fuarın önemine dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki dönemde iki ülke özel sektörleri arasındaki ilişkilerin yalnızca alıcı-satıcı ilişkisiyle sınırlı kalmayarak daha kapsamlı bir yapıya kavuşmasını arzu ediyoruz. Distribütörlük ve tedarik anlaşmalarının yanı sıra ortak yatırımların, yerel üretim modellerinin ve uzun vadeli ticari ortaklıkların geliştirilmesi için önemli bir potansiyel bulunduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle fuarda atılacak her imzayı, yapılacak her görüşmeyi ve kurulacak her yeni iş bağlantısını değerli ve öncelikli buluyorum. Nihai hedefimiz, burada başlayan temasların fuar sonrasında da devam ederek uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomik ortaklıklara dönüşmesidir. Bu anlamda organizasyonun temel amaçlarından biri de bugün kurulacak temasların yarının ortak yatırımlarına, üretim projelerine, ihracat bağlantılarına ve yeni istihdam imkanlarına dönüşmesini sağlamaktır."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör