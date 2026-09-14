Bakan Bolat: Ekonomimizi dolar bazında 7 kata varan oranda büyüttük

Ahilik Haftası kapsamında Kırşehir'e gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk olarak Ahi Evran-ı Veli'nin kabrini ziyaret etti. Buradaki programın ardından kortej yürüyüşüne katılan Bakan Bolat, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen Ahilik Haftası açılış programında vatandaşlara hitap etti. Programda konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Ahiliğin Türk-İslam kültüründeki önemine dikkat çekti. Demiryürek, Ahiliğin islamiyet ile Türkmen kültürünü harmanlayan, yüzyıllardır bu topraklarda ticaretin yazılı olmayan hukukunu ve geleneğini yaşatan önemli bir müessese olduğunu söyledi. Kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu belirten Vali Demiryürek, "Kepenk açmış bir esnaf çocuğu olarak Ahiliğin yalnızca kutlanılması gereken bir hafta değil, bu toplumun sessiz ama kuvvetli bir omurgası olan bir müesseseye sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

BAKAN BOLAT: "EKONOMİMİZİ DOLAR BAZINDA 7 KATA VARAN ORANDA BÜYÜTTÜK"

Programın şeref konuğu olarak katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Kırşehir Valiliği ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin son 23 yıldaki gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halk için yapılabilecek en önemli işlerden birinin ekonomiyi büyütmek olduğunu ifade eden Bolat, "23 yılda 238 milyar dolardan, haziran ayı itibarıyla 1,7 trilyon dolara ekonomimizi büyütmenin kıvancını yaşıyoruz. Bu, dolar bazında 7 kata varan bir büyümedir" diye konuştu. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarıyla ekonomik gelişme hızında dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna yükseldiğini belirten Bolat, "Türkiye çok şükür siyasi ve ekonomik istikrarıyla ekonomik gelişme hızında dünya liginde imrenilen ve rol model olarak takip edilen bir ülke konumuna yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YILDIZ GİBİ PARLAMAKTADIR"

Bakan Bolat, Türkiye'nin çevresinde yaşanan savaşlara da değinerek, ülkenin güvenlik ve istikrarını koruduğunu söyledi. Kuzeyde, güneyde, doğuda ve batıda sıcak savaşların yaşandığını üzüntüyle gördüklerini ifade eden Bolat, "Hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu topraklarda 42 yıllık terör belasını yok ettik. Etrafımızdaki ateş çemberinin halkımıza yansımamasını sağladık, topraklarımızın bir santimetrekaresine ateş düşürtmedik. Başarılı siyasi ve dış politika yönetimi, güçlü ordumuz ve savunma sanayimiz ile Türkiye'miz yıldız gibi parlamaktadır" dedi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör