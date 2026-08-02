Bakan Bolat esnafa yönelik finansman desteklerini yorumladı: Ekonomimize önemli katkı sağlayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından esnafa yönelik desteklerle ilişkili açıklamalarda bulundu.
Bakan Bolat şunları kaydetti:
HAZİNE DESTEKLİ KREDİLERDE LİMİTLER ARTTI
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üretimin, ticaretin ve alın terinin yanında durmaya; esnaf ve sanatkarlarımızı güçlendirecek adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve esnafımızı güçlendirecek yeni finansman destek limitleri şöyledir:
Yeni desteklerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak; üretime, istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır. Bütün esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üretimin, ticaretin ve alın terinin yanında durmaya; esnaf ve sanatkârlarımızı güçlendirecek adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 2, 2026
Dün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve esnafımızı güçlendirecek yeni… pic.twitter.com/byAGjBhoK5