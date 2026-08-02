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Giriş Tarihi: 2.08.2026 10:49 Son Güncelleme: 2.08.2026 10:52

Bakan Bolat esnafa yönelik finansman desteklerini yorumladı: Ekonomimize önemli katkı sağlayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa yönelik yeni finansman destek limitlerine ilişkin, "Yeni desteklerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak; üretime, istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

DHA
Bakan Bolat esnafa yönelik finansman desteklerini yorumladı: Ekonomimize önemli katkı sağlayacak
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından esnafa yönelik desteklerle ilişkili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat şunları kaydetti:

HAZİNE DESTEKLİ KREDİLERDE LİMİTLER ARTTI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üretimin, ticaretin ve alın terinin yanında durmaya; esnaf ve sanatkarlarımızı güçlendirecek adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve esnafımızı güçlendirecek yeni finansman destek limitleri şöyledir:

  • Hazine destekli işletme kredisi limiti 1 milyon TL'den 1,5 milyon TL'ye, iş yeri, taşıt ve makine-teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon TL'den 3,5 milyon TL'ye yükseltilmiştir.
  • İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup, iş yeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine-tesis alımına yönelik kredilerde vadeler ise 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.

Yeni desteklerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak; üretime, istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır. Bütün esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ÖMER BOLAT #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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Bakan Bolat esnafa yönelik finansman desteklerini yorumladı: Ekonomimize önemli katkı sağlayacak
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