Bakan Bolat Halep’te: Türkiye-Suriye ticareti için yeni adımlar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Halep'te sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile Halep'in yeniden imarı ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak iş birliği imkanlarının ele alındığını belirtti.

Bakan Bolat'ın Halep'teki ilk durağı Şeyh Naccar Organize Sanayi Bölgesi oldu. Burada sanayiciler ve iş insanlarıyla görüşen Bolat, bölgedeki üretim faaliyetleri, sanayi altyapısı ve ticaret imkanları hakkında bilgi aldı.

Halep'in Suriye ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılmasında önemli bir merkez olduğunu belirten Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülkenin refahına katkı sağlayacağını ifade etti.

Üretim, yatırım ve ihracat alanlarında atılabilecek adımların önemine dikkat çeken Bolat, üretim tesislerinin yeniden faaliyete geçirilmesi, istihdamın artırılması ve ticaret yollarının güçlendirilmesinin Halep'in ekonomik kalkınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"TÜRKİYE İLE HALEP ARASINDAKİ BAĞLAR SADECE TİCARETLE SINIRLI DEĞİL"

Bakan Bolat, Türkiye ile Halep arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomik ve ticari bağlardan ibaret olmadığını söyledi. Bu coğrafyada yaklaşık bin yıla dayanan akrabalık, komşuluk ve ortak kültür bağlarının devam ettiğini belirten Bolat, ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesinin önemine işaret etti.

TÜRK VE SURİYELİ İŞ İNSANLARIYLA YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Ömer Bolat, Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinin ardından Türk ve Suriyeli iş insanlarıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Toplantıda karşılıklı ticari ilişkilerin yanı sıra Halep'in ekonomik durumu, şehrin yeniden imarı ve sanayi ile ticaret altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bolat, Halep'in yeniden ekonomik açıdan canlandırılmasına yönelik çalışmaların yalnızca şehir için değil, bölgenin geleceği açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör