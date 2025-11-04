Bakan Bolat, Kamboçya Ticaret Bakanı Nimul ile görüştü: İkili ticari ilişkilerimizi kapsamlı biçimde ele aldık

Ticaret Bakanı Bolat, Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"ORTAK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bugün Ticaret Bakanlığımızda bir araya gelerek, ikili ticari ilişkilerimizi kapsamlı biçimde ele aldık.

Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolarlık hedefimiz doğrultusunda artırmaya yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdik. Dostane ilişkilerimizi güçlendirmek ve ticaretimizi yeni bir seviyeye taşımak amacıyla ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz"