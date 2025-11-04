Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 4.11.2025 23:25

Bakan Bolat, Kamboçya Ticaret Bakanı Nimul ile görüştü: İkili ticari ilişkilerimizi kapsamlı biçimde ele aldık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı vesilesiyle Türkiye’ye gelen Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bir araya geldi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkili ticari ilişkilerimizi kapsamlı biçimde ele aldık. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolarlık hedefimiz doğrultusunda artırmaya yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdik. Dostane ilişkilerimizi güçlendirmek ve ticaretimizi yeni bir seviyeye taşımak amacıyla ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

