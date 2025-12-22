Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Bolat: "Kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz"
Giriş Tarihi: 22.12.2025 18:18

Bakan Bolat: "Kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan 110 maddelik eylem planına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

AA
Bakan Bolat: Kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz
  • ABONE OL

Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un eş başkanlığında, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un da katılımıyla, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı'nı Bakü'de gerçekleştirdiklerini belirtti.

HEDEFE DOĞRU ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

KEK Toplantısı kapsamında, "tek millet, iki devlet" şiarıyla, iki kardeş ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik stratejik adımları ele aldıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"İmzalanan 110 maddelik Eylem Planı ile ticaretten sanayiye, yatırımdan müteahhitliğe, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda somut çıktılar hedefleyen, Türkiye-Azerbaycan ikili ticari ve ekonomik yol haritasını ortaya koyduk. Bu güçlü ivmeyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Alınan kararların ülkelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bolat: "Kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz