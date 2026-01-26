Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracat hedefini aştık

'YILDA 187 MİLYON YOLCU GÜMRÜKLERİMİZDEN GEÇİYOR'

Ticaret Bakanlığı olarak yaklaşık 25 bin çalışanla dış ve iç ticaret sorumluluklarını başarmaya gayret ettiklerini anlatan Bakan Bolat, "Bizim kadromuzun yaklaşık yüzde 70'inden fazlası gümrük çalışanlarımızdan oluşuyor. 17 bin çalışanımız var. Bunlardan yaklaşık 9 bini Gümrükler Genel Müdürlüğümüz, 8 bini de Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılıkla Mücadele Genel Müdürlüğümüzde. Toplam 161 gümrük idaremiz var. Merkez ve taşra idarelerimizde toplam vergi gelirlerinin yüzde 20'sini bu teşkilat topluyor, gümrükten anında tahsilat yapılıyor ve 3-5 saniye sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na elektronik ortamda aktarılıyor. Bundan da kıvanç duyuyoruz. Türkiye'mizin halkımıza hizmet yolunda harcadığı kamu bütçesinin 5'te 1'ini Ticaret Bakanlığı ve onun gümrük teşkilatı toplamakta. Yılda 187 milyon yolcu gümrüklerimizden geçiyor. 12 milyon araç, 8 milyon 400 bin ihracat ve ithalat konteyneri gümrüklerimizden geçiyor. 1 milyona yakın uçak seferi, 107 binden fazla gemi seferi var. 5,1 milyon TIR sınır kapılarımızdan geçmekte, 5 milyon da binek yolcu aracı geçiyor ve bütün bunların gümrük işlemleri 1 yıl içinde başarıyla tamamlanıyor. 9,4 milyon gümrük beyannamesi üzerinde 7/24 arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Bu kadar büyük yoğunlukta, sahada vatandaşımızla ticaret erbabıyla birlikte çalışan gümrük personelimizin yüksek bir dikkat, mesleki liyakat, donanım ve fedakarca çalışmasıyla bu işlemler kesintisiz bir şekilde yapılmaktadır" dedi.