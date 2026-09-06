Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatımızı 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi OVP'ye ilişkin değerlendirmede bulundu. Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ve yön verdiği politika ve reformlar öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan 2027-2029 Orta Vadeli Program, ekonomimizin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını ortaya koymuştur. Ekonominin gelecek 3 yılı yeniden yazılıyor: Hedefte büyüme, istihdam ve refah var. Üç yıldır kararlılıkla uyguladığımız programımızla makroekonomik istikrarımızı güçlendirirken, ekonomimizin üretim kapasitesini, ihracat gücünü ve dış şoklara karşı dayanıklılığını da artırdık. 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin ise 20 bin doları geçmesini öngörüyoruz. Güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda Orta Vadeli Program döneminde öngörülebilir, şeffaf, rekabetçi ve yatırımcı dostu bir iş ve yatırım ortamının güçlendirilmesi önceliklendiriliyor" ifadelerini kullandı.

'YÜKSEK KATMA DEĞERLİ VE TEKNOLOJİ YOĞUN ÜRETİMİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Bakan Bolat, "Program döneminde büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027'de yüzde 4,2, 2028'de yüzde 4,6 ve 2029'da yüzde 5 seviyesine ulaşması hedefleniyor. Aynı dönemde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulması ve işsizlik oranının yüzde 7,6'ya gerilemesi öngörülüyor. Güçlü Türkiye için Orta Vadeli Program'ın dış ticarette önceliği, rekabet gücünü daha da artırmak, ihracatı nitelik açısından daha güçlü bir yapıya kavuşturmak. Bu doğrultuda ihracatta yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin payını artırılacak. Nitekim uyguladığımız politikaların somut sonuçlarını bugün ihracatımızın teknoloji kompozisyonunda da görüyoruz. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içerisindeki payı, 2024 Ağustos ayında yüzde 40 seviyesindeyken 2026 Ağustos itibarıyla yüzde 44 seviyelerine yükselmiştir. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise küresel ticaretteki zorlu koşullara ve ticaret ortaklarımızdaki yavaşlamaya rağmen ağustos ayı itibarıyla 280 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; ihracatımızı yalnızca miktar olarak değil, nitelik ve katma değer açısından da büyütmektir. Program dönemi sonunda mal ve hizmet ihracatımızı 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi ve ihracatı destekleyecek, düşük ve orta teknolojili sektörlerimizin dönüşümünü hızlandıracak, firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşüme uyumunu güçlendireceğiz. Türk malı ve hizmetlerinin uluslararası pazarlardaki bilinirliğini ve marka değerini yükseltirken, ticaret anlaşmalarımızın etkinliğini artıracak ve yeni pazarlara erişimimizi güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE'Yİ GÜÇLÜ BİR ÜRETİM VE TİCARET MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Bolat ayrıca, "Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin derinleştirilmesinin yanı sıra Uzak Ülkeler Stratejimiz, Afrika açılımımız, Orta Asya ve Türk dünyasıyla ticaretimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kritik girdi, ürün ve teknolojilerde yerli üretim kapasitemizi geliştirirken tedarik kaynaklarımızı ve stratejik ticaret koridorlarımızı çeşitlendireceğiz. Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru, Orta Koridor ve Hicaz Demiryolu gibi stratejik bağlantısallık projeleriyle Türkiye'yi doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde küresel ticaret akımlarının kesiştiği güçlü bir üretim, lojistik ve ticaret merkezi haline getireceğiz. Gümrüklerimizde dijital ve fiziki altyapımızı güçlendirerek artan ticaret hacmimize cevap verecek kapasiteyi oluştururken, yapay zekâ destekli uygulamalarımızla ticareti kolaylaştırmaya ve yasa dışı ticaretle mücadelemizi daha etkin şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Üretim, yatırım ve ihracatın önünü açacak finansman imkanlarını da güçlendireceğiz. İmalat Sanayii Finansman Desteği Programı kapsamında 250 milyar TL büyüklüğünde ilave kredi desteği sağlarken, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ağırlıklı sanayi yatırımlarına yönelik 750 milyar TL'lik YTAK kredilerini kullandırmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz; yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yapan sanayicimizin yanında olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yatırım-Üretim-İstihdam-İhracat' ekseninde ortaya koyduğu kalkınma vizyonu doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı'nı güçlü üretim, güçlü ticaret ve güçlü ihracatla inşa ediyoruz. Ekonomimizin ölçeğini büyütürken, üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırırken temel hedefimiz; büyümeyi vatandaşlarımızın yaşam standartlarına yansıyan kalıcı bir refah artışına dönüştürmektir. Güçlü Türkiye için çalışmaya, üretmeye, ihracatımızı daha yüksek katma değerli bir yapıya taşımaya ve ülkemizi küresel ticaretin stratejik merkezlerinden biri hâline getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.