Bakan Bolat: “Mısır ile 15 milyar dolar ticaret hacmi için çalışıyoruz”

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Mısır Milli Günü Programı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayanan ortak tarih, güçlü beşeri bağlar ve karşılıklı muhabbet temelinde geliştiğini ifade etti. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından ortaya konulan güçlü irade ve ortak vizyonun, iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine taşıdığını söyledi.
İLİŞKİLERİMİZ HER ALANDA GELİŞİYOR
İki ülke arasında köklü ilişkilere dikkat çeken Bakan Bolat, "Bugün memnuniyetle görüyoruz ki bu sağlam tarihi zemin üzerinde yükselen ilişkilerimiz, karşılıklı siyasi irade ve yoğun üst düzey temaslar sayesinde her alanda süratle gelişmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdulfettah es-Sisi'nin ortaya koydukları güçlü irade ve ortak vizyon, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini hak ettiği stratejik ortaklık seviyesine taşımıştır" dedi.
İKİLİ TİCARET HACMİ 8 MİLYAR DOLAR
Bolat, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında 2024 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilen toplantılarında, ikili iş birliğini daha da güçlendirecek önemli kararlar alındığını belirterek, "Mısır, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürmektedir. 2025 yılında ikili ticaret hacmimiz 8 milyar dolara ulaşmıştır. Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında %7,4 pay ile üçüncü, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise yüzde 3,4 pay ile yedinci sırada yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ
Yeni hedefe vurgu yapan Bolat, "Ortaya çıkan bu güçlü tabloyu, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıyla ileri taşıyarak Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hedefe ulaşılmasında Serbest Ticaret Anlaşmamızın sağladığı güçlü zeminden daha etkin şekilde yararlanılmasının, ticaretin önündeki teknik ve idari engellerin azaltılmasının ve firmalarımız arasındaki doğrudan temasların artırılmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz" şeklinde konuştu.
TÜRK FİRMALARININ MISIR'A YATIRIMI 4 MİLYAR DOLAR
Bolat, Ticaret Bakanlığı ile Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı arasında kurulan Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizması'nın üçüncü dönem toplantısının bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilmesi için hazırlık yapıldığını açıkladı. Bolat, "Karşılıklı yatırımlar, ekonomik ilişkilerimizin bir diğer güçlü sütununu oluşturmaktadır. Türk firmalarının Mısır'daki yatırımlarının yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
BİRÇOK ALANDA ORTAK PROJE
Mısır ile yürütülen çalışmalara vurgu yapan Bolat şu ifadeleri kullandı: "Afrika, Orta Doğu ve üçüncü ülke pazarlarında işbirliği içerisinde, başta enerji ve yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm, savunma sanayii, altyapı, lojistik, tarım ve gıda sanayii ile dijital teknolojiler olmak üzere birçok alanda ortak projeler geliştirebileceğimize yürekten inanıyorum."
ORTAK ÇABALAR BELİRLEYİCİ OLACAK
Bölgesel meselelerde ve uluslararası platformlarda yakın istişareye önem verdiklerinin de altını çizen Bolat, "Özellikle bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında, Türkiye ile Mısır arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bölgemizde barış ve istikrarın tesisinde ortak çabalarımızın belirleyici olacağını değerlendiriyoruz" dedi.
BADAWİ: "İLİŞKİLERİMİZ YENİ BİR DÖNEME GİRMİŞTİR"
Programda konuşan Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael Badawi, Mısır ve Türkiye'nin stratejik ortaklıkları tarihe dayanan iki büyük ulus olduğunu vurguladı. Badawi, "Mısır ve Türkiye, stratejik ortaklıkları tarihe dayanan iki büyük ulustur. Halklarımız yüzyıllar boyunca etkileşimde bulunmuş, her iki toplumu da zenginleştiren kültürel, ticari ve insani bağları paylaşmıştır" dedi.
EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ GELİŞİYOR
İki ülkenin ilişkilerinin ivme kazandığını vurgulayan Badawi, "Bugün Mısır-Türkiye ilişkileri, her iki ülke liderliğinin ortaya koyduğu siyasi iradeye dayanarak, büyük bir ivme kazanmaktadır ve ikili ilişkilerimiz yeni bir döneme girmiştir. Ekonomik ilişkilerimiz istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Ticaret hacmimiz geçen yıl yaklaşık 8 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.
İKİ ÖNEMLİ AKTÖR OLARAK YAKIN KOORDİNASYON SÜRÜYOR
Badawi, Türkiye-Mısır ilişkilerinde savunma, inşaat, turizm, sağlık, ulaştırma, petrol ve madencilik gibi birçok stratejik alanda iş birliğinin genişlediğini belirtti. Badawi ayrıca, Kahire ve Ankara'nın bölgesel konularda yakın koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayarak, "Kahire ve Ankara, iki önemli uluslararası ve bölgesel aktör olarak, ortak ilgiye sahip bölgesel ve uluslararası konularda yakın koordinasyonu sürdürmektedir. İkili ilişkilerimizdeki olumlu ivmenin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğine inanıyoruz. Birlikte, yalnızca iki halkımızın refahına değil, aynı zamanda tüm bölgedeki barış ve istikrara da katkıda bulunabiliriz" şeklinde konuştu.