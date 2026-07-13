Bakan Bolat: “Mısır ile 15 milyar dolar ticaret hacmi için çalışıyoruz”

ORTAK ÇABALAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Bölgesel meselelerde ve uluslararası platformlarda yakın istişareye önem verdiklerinin de altını çizen Bolat, "Özellikle bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında, Türkiye ile Mısır arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bölgemizde barış ve istikrarın tesisinde ortak çabalarımızın belirleyici olacağını değerlendiriyoruz" dedi.

BADAWİ: "İLİŞKİLERİMİZ YENİ BİR DÖNEME GİRMİŞTİR"

Programda konuşan Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael Badawi, Mısır ve Türkiye'nin stratejik ortaklıkları tarihe dayanan iki büyük ulus olduğunu vurguladı. Badawi, "Mısır ve Türkiye, stratejik ortaklıkları tarihe dayanan iki büyük ulustur. Halklarımız yüzyıllar boyunca etkileşimde bulunmuş, her iki toplumu da zenginleştiren kültürel, ticari ve insani bağları paylaşmıştır" dedi.

EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ GELİŞİYOR

İki ülkenin ilişkilerinin ivme kazandığını vurgulayan Badawi, "Bugün Mısır-Türkiye ilişkileri, her iki ülke liderliğinin ortaya koyduğu siyasi iradeye dayanarak, büyük bir ivme kazanmaktadır ve ikili ilişkilerimiz yeni bir döneme girmiştir. Ekonomik ilişkilerimiz istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Ticaret hacmimiz geçen yıl yaklaşık 8 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

İKİ ÖNEMLİ AKTÖR OLARAK YAKIN KOORDİNASYON SÜRÜYOR

Badawi, Türkiye-Mısır ilişkilerinde savunma, inşaat, turizm, sağlık, ulaştırma, petrol ve madencilik gibi birçok stratejik alanda iş birliğinin genişlediğini belirtti. Badawi ayrıca, Kahire ve Ankara'nın bölgesel konularda yakın koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayarak, "Kahire ve Ankara, iki önemli uluslararası ve bölgesel aktör olarak, ortak ilgiye sahip bölgesel ve uluslararası konularda yakın koordinasyonu sürdürmektedir. İkili ilişkilerimizdeki olumlu ivmenin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğine inanıyoruz. Birlikte, yalnızca iki halkımızın refahına değil, aynı zamanda tüm bölgedeki barış ve istikrara da katkıda bulunabiliriz" şeklinde konuştu.