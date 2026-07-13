Bakan Bolat ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: Cari işlemler açığı son 7 ayın en düşük seviyesinde!

2026 yılı Mayıs ayında cari işlemler açığı 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 37,3 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk beş aylık döneminde ise cari işlemler açığı toplam 30,7 milyar dolar oldu.

Mayıs ayında enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle net enerji açığının yıllık bazda yüzde 53,3 artarak 4,5 milyar dolara çıkması, cari işlemler açığındaki artışta belirleyici unsurlardan biri oldu. Buna karşın yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 29,5 milyar dolarlık fazla verildi.

MAL VE HİZMET İHRACATI 395,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artış göstererek 395,7 milyar dolara yükseldi.

Hizmet ihracatında da olumlu görünüm devam etti. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatı, 2026 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,2 artarak 122,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu dönemde seyahat gelirleri 60,1 milyar dolar, taşımacılık gelirleri ise 42,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDAKİ DÜŞÜŞ CARİ DENGEYİ DESTEKLEDİ

Nisan ayında dış ticaret açığında görülen yüzde 29,6'lık gerilemenin ardından, Mayıs ayında da dış ticaret açığı yüzde 15,6 azaldı. Bu gelişmenin cari işlemler açığı üzerinde olumlu etkisinin devam ettiği belirtildi.

Yılın ikinci çeyreğinde küresel jeopolitik gelişmelerin emtia ve enerji fiyatları aracılığıyla ithalat üzerinde artırıcı etkisi bulunmasına rağmen, dış ticaret açığında yüzde 9,1 oranında iyileşme sağlandı. Bu iyileşmede mal ihracatının yüzde 10,2 oranında artması önemli rol oynadı.

Cari işlemler açığının ilk çeyrekte 23,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinin ardından, ikinci çeyrekte 12-12,5 milyar dolar aralığına gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANINDA OLUMLU GÖRÜNÜM SÜRÜYOR

Küresel ekonomik risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında kalmaya devam ettiği belirtildi. Cari işlemler açığının milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 1,9 olarak gerçekleşirken, 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,4 seviyesinde oldu. Bu oran, 2002-2025 dönemindeki yüzde 3,4'lük tarihsel ortalamanın altında kaldı.

Haziran ayında enerji ve emtia fiyatlarında düşüş görülmesine rağmen, son dönemde artan jeopolitik gerilimlerin fiyat oynaklığı ve cari işlemler açığı üzerinde yukarı yönlü risk oluşturabileceği değerlendirildi.

Bununla birlikte, ihracattaki güçlü ve dayanıklı görünümün yılın geri kalanında cari dengeyi desteklemeye devam edeceği, cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT ODAKLI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, ihracat destekleri, ticaret diplomasisi faaliyetleri, pazar ve ürün çeşitlendirme çalışmalarıyla ihracat kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımlarını sürdürüyor.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, mal ve hizmet ihracatındaki kazanımların kalıcı hâle getirilmesi ve dış ticaret dengesinin cari işlemler dengesine sürdürülebilir katkı sağlamasının temel öncelikler arasında yer aldığı vurgulandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör