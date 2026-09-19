Bakan Bolat Roma’da açıkladı: Türkiye-İtalya ticaretinde yeni teşvikler masada

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarında Türkiye-İtalya ekonomik ilişkileri, karşılıklı yatırımlar ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini değerlendirdi. Bolat, İtalyan iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle yapılan görüşmelerde Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattıklarını ve yeni yatırımları teşvik ettiklerini belirtti.
TÜRKİYE-İTALYA TİCARETİNDE 40 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
Bolat, İtalya'nın Türkiye için önemli bir ortak ve NATO müttefiki olduğunu belirterek, ülkenin AB içinde Türkiye'nin ikinci, dünya genelinde ise beşinci en büyük dış ticaret ortağı olduğunu ifade etti.
Türkiye ile İtalya arasındaki toplam ticaretin 30 milyar doları aştığını belirten Bolat, 2024'te bu rakamın 32,5 milyar dolara yaklaştığını söyledi.
Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın İtalya Başbakanının ortak hedefi 40 milyar dolar dış ticaret hacmine orta vadede ulaşmak." dedi.
Türkiye-İtalya ekonomik ilişkilerinin ticaretle sınırlı olmadığını belirten Bolat, karşılıklı yatırımların da önemli bir hacme ulaştığını söyledi. Bolat, Türkiye'de 4 milyar doların üzerinde yatırım yapan 1645 İtalyan firmanın faaliyet gösterdiğini, bu şirketlerin istihdam ve üretim sağladığını, ihracat yaptığını ve vergi ödediğini ifade etti.
Türk firmalarının İtalya'daki yatırımlarının ise yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Bolat, özellikle beyaz eşya, seramik, savunma sanayisi ve otomotiv sektörlerine dikkat çekti.
İTALYAN YATIRIMCILARA TÜRKİYE ÇAĞRISI
Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile gerçekleştirilen görüşmelerin verimli ve yapıcı geçtiğini aktaran Bolat, iki ülkenin uluslararası platformlarda birbirini desteklediğini söyledi.
Bolat, ticaret ve yatırımların yanı sıra enerji, üçüncü ülkelerde müteahhitlik faaliyetleri ve Eximbank kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
Bakan Bolat ayrıca, Tajani ile birlikte Türkiye'de yatırımları bulunan yaklaşık 15 İtalyan şirketinin üst düzey yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldiklerini söyledi.
Savunma sanayisi, haberleşme, uzay teknolojileri, enerji, boru hatları, otomotiv, limancılık ve Ro-Ro taşımacılığı gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin temsilcilerini dinlediklerini belirten Bolat, "Onları dinledik. Onların sorularına cevaplar verdik. Türkiye'de daha fazla yatırım yapmalarını teşvik ettik. Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırımların artırılması için hükümetimizin getirdiği yeni teşvik düzenlemelerini anlattık." diye konuştu.
'MADE IN EU' KAPSAMINDA TÜRKİYE MESAJI
Bolat'ın Roma temaslarında Türkiye-AB ilişkileri de gündeme geldi. AB'de tartışılan sanayi hızlandırma yasası ve "Made in EU" konseptinin Türkiye açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Bolat, Türkiye'nin 30 yıldır Gümrük Birliği'nin parçası olduğunu hatırlattı.
Türk ve Avrupa sanayileri arasında güçlü bir tedarik zinciri bulunduğunu ifade eden Bolat, "Bağımlılık faktörlerinden dolayı 'Made in EU' kapsamında, aynı AB'nin 27 üye ülkesi gibi Türkiye'nin de otomotiv sektörünün içeride yer alması gerektiğini vurguladık. İtalya'nın desteğini istedik." değerlendirmesinde bulundu.
Bolat, Tajani'nin de konunun AB içinde yeni tartışılmaya başlandığını söylediğini aktararak, İtalya'nın Türkiye'nin argümanlarına destek verdiğini belirtti.
Tajani'nin, "'Bu konuda da AB içinde yetkili kurullarda biz bunu Türkiye lehine zaten desteğimizi belirtiyoruz. Belirtmeye devam edeceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE-AB TİCARETİ 5 YILDA 1 TRİLYON DOLARA ULAŞTI
Bolat, Türkiye-İtalya ilişkilerinin ikili düzeyde, Türkiye-AB ilişkilerinin ise Gümrük Birliği ve ekonomik entegrasyon temelinde geliştirilmesi için temasların sürdürüldüğünü söyledi.
Yaklaşık bir yıldır sanayi hızlandırma yasası ve "Made in EU" konusu gündemde olduğundan, hükümet olarak özel sektörle birlikte çalışma yürüttüklerini belirten Bolat, Türkiye-AB entegrasyonunun zarar görmemesi için AB'nin sağduyulu ve rasyonel karar almasını istediklerini ifade etti.
Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerin her iki taraf açısından önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin büyüklüğünün, öneminin ve Türkiye-AB ilişkilerinin sadece Türkiye için değil, AB için de çok büyük bir kazanım olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Son 5 yılda AB ile 1 trilyon dolar toplam dış ticaretimiz var. Sadece geçen yıl 233 milyar dolardı. Bu gerçeklerle ve bu verilerle Türkiye-AB ekonomik entegrasyonunun, Türkiye için de AB için de aynı derecede önemli ve faydalı olduğunu, bütün AB'deki ortaklarımıza anlatmanın mücadelesini veriyoruz."
Bolat, ayrıca Akdeniz, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Babülmendep, Orta Doğu ve Libya'da istikrarın korunması ile Türkiye-İtalya işbirliğinin artırılması konusunda iki ülkenin karşılıklı irade ortaya koyduğunu kaydetti.