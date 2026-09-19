Bakan Bolat Roma’da açıkladı: Türkiye-İtalya ticaretinde yeni teşvikler masada

TÜRKİYE-İTALYA TİCARETİNDE 40 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Bolat, İtalya'nın Türkiye için önemli bir ortak ve NATO müttefiki olduğunu belirterek, ülkenin AB içinde Türkiye'nin ikinci, dünya genelinde ise beşinci en büyük dış ticaret ortağı olduğunu ifade etti.

Türkiye ile İtalya arasındaki toplam ticaretin 30 milyar doları aştığını belirten Bolat, 2024'te bu rakamın 32,5 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın İtalya Başbakanının ortak hedefi 40 milyar dolar dış ticaret hacmine orta vadede ulaşmak." dedi.

Türkiye-İtalya ekonomik ilişkilerinin ticaretle sınırlı olmadığını belirten Bolat, karşılıklı yatırımların da önemli bir hacme ulaştığını söyledi. Bolat, Türkiye'de 4 milyar doların üzerinde yatırım yapan 1645 İtalyan firmanın faaliyet gösterdiğini, bu şirketlerin istihdam ve üretim sağladığını, ihracat yaptığını ve vergi ödediğini ifade etti.

Türk firmalarının İtalya'daki yatırımlarının ise yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Bolat, özellikle beyaz eşya, seramik, savunma sanayisi ve otomotiv sektörlerine dikkat çekti.